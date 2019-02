VIDÉOS - Des collégiens de Mont-de-Marsan en 1re partie de The Inspector Cluzo à la Cigale

Mont-de-Marsan, France

C'est une expérience unique que s'apprête à vivre 39 élèves des classes à horaires aménagés musique du collège Jean Rostand, à Mont-de-Marsan. Samedi, ils se produiront sur la scène de La Cigale, la célèbre salle de concerts parisienne. Les jeunes Landais vont assurer la première partie des rock farmers de The Inspector Cluzo. France Bleu Gascogne a assisté aux dernières répétitions au Conservatoire, à Mont-de-Marsan.

L'aboutissement de deux ans de travail

Tout est parti de la rencontre de Christelle Dubourdieu, professeur d'éducation musicale au collège Jean Rostand de Mont-de-Marsan et également intervenant auprès des élèves en CHAM, les Classes à Horaires Aménagés Musique mises en place grâce à un partenariat avec le Conservatoire des Landes, et les membres de The Inspector Cluzo.

Christelle Dubourdieu, bénévole depuis plusieurs années au festival Musicalarue, explique qu'elle s'occupait souvent "des Cluzo" dans le cadre du festival. "Etant de Mont-de-Marsan, moi aussi, on a discuté forcément du coin, de ce qu'ils faisaient, de ce que je faisais... Et les choses se sont mises en place petit à petit... Sur l'opportunité de faire jouer les enfants sur leurs titres à eux. Tout ça, bien avant qu'ils sortent leur nouvel album."

Christelle Dubourdieu propose alors à Laurent Lacrouts et Mathieu Jourdain de venir voir les enfants en train de jouer. "Ils sont venus écouter le son de l'orchestre". La magie opère et la sauce prend immédiatement. "J'ai l'impression que ça leur a plu, parce qu'à partir de là, tout s'est monté" poursuit Christelle Dubourdieu "on a commencé à arranger des petites partitions pour que les enfants participent sur des musiques des Cluzo. L'année suivante, on a arrangé plusieurs titres pour faire un concert avec eux, c'était l'année dernière au pôle Culturel et au Conservatoire, où on a alterné les Cluzo et les enfants".

C'est à l'issue de ce concert au printemps dernier que les enfants ont eu la surprise. "A la fin du concert, ils se sont levés et ils nous ont proposé de jouer avec eux. Sauf que personne ne savait ce que c'était La Cigale !" (sourires) racontent les 3e et les 4e. "On ne s'y attendait pas trop. C'est une chance de les rencontrer, de voir où est ce qu'ils en sont. C'est assez impressionnant".

Des répétitions, des concerts et des conseils

Depuis, le duo est venu régulièrement assister aux répétitions et donner quelques conseils, notamment à Angèle à la batterie : "Des conseils pour changer certains trucs que je faisais sur les 2 Mousquetaires, par exemple. Le rythme et tout ça."

En plus des répétitions, les jeunes musiciens, qui n'ont jamais joué à Paris, ont aussi donné quelques concerts pour se mettre en situation, face à un public pas toujours acquis d'emblée. En début de semaine, lundi, l'heure était donc aux derniers réglages dans l'auditorium du Conservatoire, pour une partie du groupe. "On est au top! Franchement ça va être trop bien !"

A quelques jours du concert, les adultes sont plus stressés que les ados. Effectivement, ces derniers semblent plutôt sereins face au rendez-vous, mais le tract va monter "dès qu'on va voir la salle, on va tous "redescendre". Pour l'instant je n'ai pas de stress, mais je suis sûre qu'arrivée devant la salle, je vais vitre stresser. Ce qui peut nous faire peur ce sont les gens qui vont bouger, les flashs. On n'a pas l'habitude, donc ça va surprendre un peu."

S'amuser et profiter

Malgré le stress, tout le groupe compte bien en profiter et s'amuser : "C'est une occasion ne s'offre pas à tout le monde. Ce sera qu'une fois dans notre vie, à part si on fait une carrière dans la musique, mais en tant qu'élève ça ne se présente qu'une seule fois. Si on ne prend pas de plaisir sur le moment, on va regretter. _On va avoir de bons souvenirs, on dira : Aaahh je suis partie jouer à La Cigale !!!! On va revenir lundi à raconter à tout le monde ce qu'on a fait, ça va être franchement trop bien!_"

Sept morceaux de The Inspector Cluzo vont être joués samedi soir, des titres un peu plus anciens comme "The 2 mousquetaires of Gasconha" ou "I'm A Japanese Mountain", mais aussi des morceaux du nouvel album, We the People of the Soil, sorti l'an dernier. Des morceaux arrangés, explique encore Christelle Dubourdieu : "Il a fallu adapter la composition guitare-batterie-chant des Cluzo à une quinzaine d'instruments différents, avec chacun des niveaux techniques différents."