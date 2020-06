Landes : des fêtes de la musique au balcon en déambulation

A Saint-Paul-lès-Dax, la commune a choisi d'organiser une fête de la musique au balcon, ce dimanche entre 15h et 17h. Florent Béras médiateur culturel a eu cette idée en s'inspirant de ce qui avait été fait pendant le confinement, et notamment ces musiciens qui venaient jouer aux portes des Ehpad.

Des groupes vont jouer dans les rues, en déambulant dans plusieurs quartiers. Les habitants pourront les voir passer, depuis les balcons, les fenêtres, les jardons ou bien le pas de leur porte. Ce fonctionnement doit permettre éviter les regroupements, puisque que les rassemblements de plus de 10 personnes sont toujours interdits sur la voie publique.

A Saint-Paul-lès-Dax, cinq circuits sont mis en place : le centre-ville, le lac de Christus, le quartier du Béliot, la zone de la Pince et un camion scène qui va sillonner la périphérie de St Paul.

Circuit Centre-ville

Rue Pierre Dupont – Place du marché – Square du Fronton – Parc de la Résidence Gustave Eiffel avec "Elephant Brass Machine" - Fanfare afro-jazz-funk : il était une fois une petite grande fanfare… l’Elephant Brass Machine swingue et fait chalouper les corps et les âmes sur un répertoire de compositions et de standards revisités. Come on !!!

Circuit Christus

Tour du lac de Christus avec "Pignon sur Rue" - Voyage musical : quoi de mieux qu’un tandem pour jouer à deux et proposer un voyage chanté dans l’espace public ? Quoi de mieux qu’un commandant de bord et une hôtesse de l’air pour piloter cette bicyclette à deux places ? Quoi de mieux que quelques escales musicales pour un voyage insolite ? Un départ pour Rio de Janeiro, puis Pékin en passant par Dublin? Vous y redécouvrirez des standards revisités, réarrangés, Réinventés… Prêts pour un voyage sonore immobile?

Circuit Beliot

Hameau du Béliot – Le Bridot – Rue des Mésanges avec "TxiKan" - Percussions et danses africaines : la troupe Txikan propose un spectacle de percussions et de danses africaines à l’énergie communicative. Txikan nous emmène au cœur de l’Afrique de l’Ouest dans une ambiance chaleureuse et festive.

Circuit La Pince

Rue de l’Aiglon – Résidences de La Pince avec "Los Chocarreros" - Banda : les membres des Chocarerros seront ravis de vous retrouver pour cette première date estivale. Comme à leur habitude, ils partageront leur joie de vivre et leurs airs entrainants. Avec leur répertoire particulier, les Chocarreros ont su se faire une réputation. Mélange de traditionnel, de rock basque, de variété française, de mexicain : il y en aura pour tous les goûts !

Circuit Périphérie

Camion-scène qui fera escale dans les résidences La Liberté, La Châtaigneraie, Lysandra et Feria avec "Radio Standard" - Reprises chanson française : Radio Standard est un trio acoustique Bordelais de reprises 100% françaises. Sabrina (Chant/ Guitare), Loïc (Basse/ Chœurs) et Julien (Percussions/ Chœurs) reprennent les tubes de toutes les époques dans une ambiance qui peut être aussi bien feutrée que festive, en respectant l’identité de chaque scène.

A Tartas, la mairie organise également des animations sur le mode déambulatoire de 18h à 20h30.