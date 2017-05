Landes : deux libraires montoises organisent leur premier salon du polar

Ce samedi 13 mai à Fargues-Saint-Hilaire en Gironde, les libraires montoises lancent leur premier salon du polar. 27 auteurs et 200 fans du genre sont attendus pour des lectures, des rencontres et des dédicaces. Si le rendez-vous fonctionne, les libraires espèrent l'importer dans les Landes.

Et si les deux libraires montoises, Sandrine et Pépita s'apprêtaient à créer le rendez-vous polar dans la région ? Samedi 13 mai, à Fargues-Saint-Hilaire près de Bordeaux, les libraires lancent leur premier salon du livre dédié au polar. Des auteurs tels que Olivier Norek, Laurent Scalese, René Manzor, Nico Tackian ou Franck Thilliez sont au rendez-vous. Depuis plus d'un an, les deux montoises fans de polars ont créé l'association "Les Psychopathes du polar" pour promouvoir le roman noir et ça fonctionne.

Fans de polars

Dans la librairie Lacoste à Mont-de-Marsan, elles ont déjà invité des dizaines d'auteurs et ce samedi Sandrine et Pépita passent un cap en organisant ce salon du polar près de Bordeaux. Elles lisent des dizaines de livres par mois et veulent montrer que le polar n'est pas un sous-genre littéraire. "Comme la BD à un moment, le polar est dévalorisé alors que c'est très accessible et captivant. C'est aussi pour ça qu'on fait le salon," explique Sandrine.

On est des malades de polars, on ne vit que pour ça — Pépita libraire montoise fan de polar.

Avant de peut-être prévoir un salon du polar dans les Landes, les deux membres "des Psychopathes du polar" choisissent de se faire un nom en Gironde près de Bordeaux. "Là-bas on est à 15 minutes de la gare Saint-Jean à Bordeaux, c'est plus facile que Mont-de-Marsan pour venir pour ceux qui sont parisiens ou lillois" raconte Sandrine. Mais "c'est promis" disent les deux montoises, si ce rendez-vous littéraire fonctionne, elles essayeront de créer le salon du polar dans les Landes.

Le salon du polar a lieu le samedi 13 mai 2017 de 10h à 18h, à la salle Le Carré des Forges de Fargues Saint-Hilaire. L'entrée est gratuite.