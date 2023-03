Landes: Gamarde-les-Bains ouvre la saison taurine française

De la variété pertinente dans la proposition

Intéressantes oppositions de trois encore jeunes matadors de toros laquelle confrontation devait être arbitrée par deux élevages de source très différent ce qui rajoute de l’intérêt à notre affaire. Murube et Cruz par Domecq n’ont pas les mêmes exigences. Les Mururbe de prestigieuse lignée Urquijo, un temps propriété d'Antonio Ordoñez repointent le bout de leurs cornes en sorties probantes depuis quelques étés. Mais l'élevage d'Utrera déclare forfait pour Gamarde en raison de problème sanitaires. Rafaël Cruz, fis de son défunt père fondateur de la ganaderia, materne lui ses pupilles de chez Domecq en espérant aboutir à la mixité parfaite entre qualités de charges et solidité. Et les trois diestros pour déguster les poilus ont styles très multiples, ce qui dit encore de la pertinence du cartel. Juan Leal déjà doyen de la « terna » a seulement trente-deux ans. L’arlésien installé depuis lurette à Séville s’est forgé belle réputation sur le courage d’abord et son implication exposée. Sur une tauromachie bien plus évoluée depuis quelques années. Steeven Jean Groux Leal de la dynastie arlésienne de toreros s'est encore fait joliment remarquer à Arles, Pamplona, Nîmes ou Madrid en 2022. A ses cotés un garçon de Bordeaux et Pouillon réunis, Clément Dubec qui ne l’a pas eu facile. « Clemente » incorporé d’abord à une maison taurine espagnole où il a été beaucoup abusé doit son salut à sa patience opiniâtre. Covid et année blanche ensuite sa renaissance se construit sur sa ténacité, sa tauromachie élégante et sobre, à son image. Il doit à Gamarde qui a impulsé son retour il y a un an. Bien à Chateaurenard, Istres et St Sever l'an dernier, il a signé une remarquable composition en aout aux Saintes- Maries- de-la-Mer face à une superbe corrida de Victorino Martin. Enfin Angel Tellez. Vingt-cinq ans en juin, matador sacré en 2019 des mains de Morante. Tellez est sorti en triomphe de Madrid cathédrale le 25 mai dernier après récital de rectitude classique. Il a formidablement bien débuté la saison en coupant deux oreilles à un toro de Mayalde le 4 mars à Villaseca de la Sagra.

Ce dimanche matin 11h le jeune novillero castillan Victor Cerrato toréera deux vaches de Jose Cruz.