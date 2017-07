Landes : Hello Apollo prend ses quartiers dans La Forêt d'Art Contemporain

Une nouvelle oeuvre d'art vient de prendre place sur l'itinéraire de découverte de La Forêt d'Art Contemporain. Hello Apollo représente le dieu Apollon en train de prendre un bain. Une oeuvre loufoque et décalée installée sur la commune de Luxey.

Une nouvelle oeuvre d'art vient de prendre place sur l'itinéraire de découverte de La Forêt d'Art Contemporain. "Hello Apollo" représente le dieu Apollon en train de prendre un bain. Une oeuvre loufoque et décalée installée sur la commune de Luxey. Créé en 2009, au cœur du Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne, "La Forêt d’Art Contemporain a pour objectif de créer en milieu rural un véritable outil de production et de diffusion d’art contemporain sous la forme d’un itinéraire régional."

C'est la 19e oeuvre d'art à prendre place dans La Forêt d'Art contemporain. "Hello Apollo" est une immense statue en résine imaginée par une artiste girondine : Marine Julié. Installée vendredi dernier à Luxey, l'oeuvre est inaugurée ce mardi soir. Elle mesure pas moins de 3 mètres de haut, 4.50 mètres de long et 2.50 mètres de large.

Une statue du dieu Apollon dans une mare, que les promeneurs pourront découvrir de jour comme de nuit, puisqu'elle est fluorescente !