Landes : l'ancienne prison de Mont-de-Marsan démolie, mais la façade reste

Des logements vont remplacer les cellules rue Dulamon, à Mont-de-Marsan. L'ancienne prison est en chantier. Construite en 1806, elle est fermée depuis 2008. Tout.... ou presque va être rasé. Une chose ne vas pas changer, c'est la façade.

A Mont-de-Marsan, rue Dulamon, juste à côté du Palais de Justice : l'ancienne prison est en chantier. Des appartements vont remplacer les cellules. De ce passé carcéral, il ne restera que la façade, qui est d'ailleurs le seul monument classé à Mont-de-Marsan. Cette façade, qui ne laisse pas indifférent, est l'oeuvre d'un grand architecte de l'époque : David-François Panay.

Au début du 19e siècle, la maison d'arrêt est construite à la place de l'ancien couvent des Ursulines, en même temps que le tribunal et la caserne de gendarmerie. Les travaux durent trois ans, jusqu'en 1809. Le bâtiment remplace le Château Vieux, un lieu insalubre, situé sous l'actuel théâtre.

Une façade austère et une pétition pour sa démolition

Dès son ouverture, la prison de Mont-de-Marsan est trop petite, mais, elle est quand même plus moderne, notamment avec une infirmerie. Sur le plan architectural, elle est citée en exemple. De style 1er Empire, sa façade austère devait inspirer la crainte et la répression : "C'est vraiment quelque chose de très construit, c'est une vraie composition qui s'appuie sur le principe du "caractère", c'est à dire que l'architecture doit afficher la fonction qu'elle exerce" explique Nicolas Nauze, enseignant et historien de l'art "il y a un côté volontairement menaçant, on cette ouverture très basse comme une sorte de soupirail ou d'entrée de grotte ou de caveau qui indique clairement que si on entre là-dedans ce n'est pas pour le plaisir".

Cette façade, classée monument historique en 1990, a fait réagir les riverains dès sa construction. Des habitants du quartier, essentiellement des notables, n'aimaient pas du tout le style, "la puissance architecturale effraie véritablement les voisins, et il va y avoir une pétition dans les années 1822, 1823 pour demander au Préfet la démolition de la façade. Mais c'est un coût tellement important que l'administration et le ministère de l'Intérieur refusent catégoriquement", rajoute Nicolas Nauze.