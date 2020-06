Landes : l'écomusée de Marquèze rouvre ses portes le mercredi 10 juin, avec des tarifs réduits

L’écomusée de Marquèze rouvre ses portes ce mercredi 10 juin ! Après des semaines de confinement, les touristes peuvent de nouveau profiter du lieu. L’écomusée a mis en place les règles d’hygiène obligatoires et des tarifs avantageux pour faire revenir les clients, absents depuis le début du confinement.

Consignes d'hygiène strictes et animations en moins

Pour assurer la sécurité des clients, l'écomusée assure mettre en place toutes les mesures d'hygiène nécessaires : gel hydro-alcoolique à l’entrée du musée, distanciation sociale dans le parc, interdiction de rentrer à plusieurs dans les maisons, accès limité aux bâtiments (maison du Mineur, grange exposition et maison de Marquèze). Le port du masque sera aussi demandé pour les adultes et enfants de plus de 11 ans.

La reprise se fera sans animations, au moins jusqu’au 26 juin, date de la fin de cette phase de "préouverture". Les espaces restaurants seront eux aussi fermés. Mais le four à pain sera ouvert et les pastis landais cuits au feu de bois seront toujours présents, comme les animaux du quartier: brebis et poules landaises, boeufs bordelais et porc gascon.

5€ pour les adultes et 2€50 pour les enfants

Pour inciter les clients à revenir, malgré les conditions particulières et le manque d'animations, l'écomusée a décider de mettre en place des tarifs avantageux pour les clients : 5€ l’entrée pour les adultes, 2€50 pour les enfants et entrée gratuite pour les moins de 4 ans.

Du 10 au 26 juin 2020, l'écomusée est ouvert tous les mercredis de 14h00 à 18h00 et les week-end de 10h à 12h et de 14h à 18h. Ce prix comprend le trajet aller et retour en train et l'accès au quartier de Marquèze. Une nouvelle exposition, «L'architecture de l'airial landais. Retour aux origines», est à découvrir, sur l'évolution et l'histoire du patrimoine bâti landais.

Les activités de médiation, animations quotidiennes ainsi que les événements reprendront à compter du 27 juin. Le Pavillon de Marquèze et ses expositions rouvriront également à partir du 27 juin, assure l'écomusée.