Landes: l'écomusée de Marquèze s'adresse aux bébés

Marquèze, Sabres, Landes, France

Le dimanche, à l'écomusée de Marquèze, on sent, on touche on goûte, on écoute, on observe. Tous les sens sont en éveil pour une première approche du musée autrement ! Le musée c'est aussi pour bébé!

Corinne Remazeilles est chargée du jeune public à l'écomusée de Marquèze et c'est elle qui fait découvrir aux enfants de 6 mois à 3 ans la vie d'autrefois. "C"'est une ballade sensorielle d'environ 1 heure où l'enfant est amené à toucher, sentir, goûter, observer, écouter. Tous les sens sont sollicités." L'activité bébé musée a été mise en place en avril dernier et elle sera reconduite l'an prochain car l'initiative a beaucoup plu. Pour Corinne, "ce n'est que du bonheur de travailler avec cette tranche d'âge. Les tout-petits sont curieux de tout, ils sont preneurs de tout. Ils se réjouissent de tout". Les parents applaudissent cette ballade ponctuée de comptines, de chansons et de lecture d'album

Les rendez-vous Bébé musée à l'écomusée de Marquèze - Ecomusée de Marquèze

Dernière ballade multi-sensorielle ce dimanche 3 novembre avant la fermeture de l'écomusée. Pour y participer, il faut s'inscrire au 06 07 75 71 89. Ballade à 11h15 (au départ du train de 10h50)