Landes : "L'effet Coupe du monde a fait exploser le nombre de licenciés dans les clubs de football"

Département Landes, France

La Coupe du monde débarque dans les Landes jeudi 4 avril. Le trophée est exposé à l'Intersport de Saint-Paul-lès-Dax dès 16 heures. Depuis la victoire des Bleus en juillet dernier, le nombre de licenciés dans les clubs de foot a explosé dans le département. France Bleu Gascogne a rencontré Claude Augey, président du District des Landes de Football.

La Fédération Française de Football a promis de reverser aux clubs une partie des bénéfices de la Coupe du Monde. L'argent est-il arrivé ?

L'argent est en train d'arriver. Il ne faut pas oublier que la Fédération Française de Football (FFF) n'est pas une petite entreprise, il a fallu s'organiser pour mettre en place des dons. Non pas des chèques d'argent qu'on verse dans un club, mais des dons en matériels. La FFF a voulu aider les petits clubs de moins de 100 licenciés, les écoles de foot féminin, les écoles de foot tout court, mais également le futsal qui est en pleine expansion dans les Landes et dans toute la France. Chaque club a reçu un mail avec des coordonnés pour s'inscrire sur un portail et passer sa commande. Le matériel va mettre un peu de temps à arriver mais d'ici la fin de l'année tous les clubs devraient être servis.

Quel effet la Coupe du Monde a eu sur les clubs de foot dans les Landes ?

L'effet Coupe du monde a fait exploser le nombre de licenciés dans nos clubs. J'étais à Moscou pour la finale, et en rentrant en avion je me suis dis : "Il va falloir penser à ce qu'on va faire de ça", parce que je savais qu'on allait avoir un afflux important de nombre de licenciés. On a eu des jeunes garçons, mais aussi beaucoup de jeunes filles et de seniors. On a enregistré plus de 200 seniors alors que cela faisait 10 ans qu'on en perdait un peu plus chaque année. La Coupe du Monde dans les Landes c'est 13 % de licenciés en plus dans les clubs de foot. En France et en Nouvelle Aquitaine une hausse de 4% a été enregistrée.

Le nombre de licenciés a explosé... Comment s'en sortent les bénévoles des clubs ?

C'est difficile. Dès que je suis descendue de l'avion, on s'est réuni avec mon directeur pour préparer l'urgence. Parce qu'on savait que la majorité des licenciés allait arriver en septembre. Donc on a préparé un petit plan qu'on a mis en oeuvre dès le début de la saison : on a dépensé plus de 10 000€ pour aider les bénévoles à faire face. On a essayé de mettre en place avec l'équipe technique un apport ponctuel pour les clubs qui en faisaient la demande pour essayer de former des parents, des jeunes techniciens, des seniors qui voulaient s'investir dans les clubs.