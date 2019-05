Landes : la billeterie d'Art et Courage ouvre ce lundi

La billetterie pour le festival Art et Courage ouvre ce lundi, à partir de 9h. La 30e édition d'Art et Courage aura lieu cette année le 22 juin, toujours dans les arènes de Mont-de-Marsan.

Mont-de-Marsan, France

À un mois du 30e festival Art et Courage, la billetterie ouvre ce lundi à partir de 9h. Art et Courage aura lieu cette année le 22 juin, toujours les arènes du Plumaçon à Mont-de-Marsan. Le principe est de mettre face à face des écarteurs, des sauteurs de course landaise, et des toros de corridas.

Ainsi, Romain Clavé, Rémy Latapy et Louis Navarro seront face à des novillos, des toros de 2 à 3 ans.

Les écarteurs : Baptiste Bordes, Cyril Dunouau, Alexandre Duthen, Mathieu Noguès et Thomas Marty.

Les sauteurs : Louis Ansolabehere, Etienne Grenet, Kévin Ribeiro (champion de France en titre), Dominique Larie, Guillaume Vergonzeanne.

Pour les vaches sans corde : Thibaut Busquet, Jérôme Costarramone, Maxime Dessa et Gauthier Labeyrie, champion de France en titre des écarteurs.

Les places pour le 30e festival Art et Courage, vous pouvez les acheter au siège de la Fédération de la Course Landaise, à Saint-Pierre-du-Mont., par téléphone au 05.58.46.50.89 et sur internet : courselandaise.org

Programme du samedi 22 juin : animation gratuite de course landaise sur la place Saint-Roch de 10h à 12h. A partir de 16h, village coursayre. De 16h à 18h, forum gratuit "La course landaise demain" à l'auditorium du Conservatoire de musique. À partir de 18h, initiation gratuite à la course landaise sur l'esplanade des arènes. Début du spectacle à 21h30.

Tarifs : de 21 à 36 euros, tarif pour les enfants de moins de 15 ans.