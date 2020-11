Landes : la chasse à la palombe reste interdite... pour l'instant

Ce jeudi le président de la Fédération Nationale des Chasseurs, Willy Schraen était invité de France Bleu Gascogne dans le Plaçot à 8h15.

Le président de la Fédération Nationale des Chasseurs, Willy Schraen avec Pierre-Albert Blain.

"Les palombière, il n'y a pas de problème" lance Willy Schraen. Ce n'ai pas interdit ? "On va pouvoir y aller", répond le patron de la Fédération Nationale des Chasseur, expliquant que le pigeon ramier est une espèce nuisible.

Dans le même temps le président de la Fédération de Chasse du Lot et Garonne annonce à ses adhérents que la préfecture du Lot et Garonne autorise la chasse à la palombe pour de la régulation. Et dans un texte repris par Chassons.com il affirme : "Dans l’attente de l’entrée en vigueur de l’arrêté préfectoral, il a été convenu d’une tolérance qui vous permet de continuer à chasser dans vos palombières d’ici là. Sur l’attestation de déplacement dérogatoire, vous cocherez la huitième case".

Sauf que la Préfecture du Lot et Garonne dément, pas de tolérance tant que ce n'est pas dans un arrêté noir sur blanc. Mais les services de l'Etat ajoutent : "peut être demain".

Car ce vendredi, la Préfecture des Landes et celle du Lot et Garonne, annoncent qu'un arrêté sera publié dans la journée pour détailler les dérogations pour la chasse aux espèces nuisibles.

Le président de la Fédération du Lot est Garonne aurait "parlé un petit peu vite" reconnait-on dans les couloirs de la Fédération Landaise qui ne fera pas de commentaire. Car les Landais aussi négocient avec leur préfète pour que le pigeon ramier figure dans la liste des espèces nuisibles à réguler pendant le confinement ce "qui permettra de terminer la saison de chasse en palombière", souligne le président de la Fédération de Chasse du Lot dans son courrier à ses adhérents.