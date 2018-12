Landes : la Dacquoise Carla Bonesso en lice pour le titre de Miss France

Dax, France

Qui pour remplacer Maëva Coucke, Miss France 2018, ce samedi soir au Zénith de Lille ? La détermination de Carla Bonesso est sans faille depuis le début. La jeune Dacquoise de 20 ans, qui travaille dans un magasin de cosmétique du Grand Mail, ne tremble pas face à l'enjeu de la soirée, celui de la couronne de Miss France 2019. Elles sont 30 prétendantes. France Bleu Gascogne a pu la joindre entre deux répétitions cette semaine.

Vous n'êtes pas trop stressée ?

Non, pas vraiment. Je ne ressens aucun stress pour l'instant. A mon avis, ce sera samedi soir juste avant le concours. Mais, oui il y a de la concurrence, de très jolies filles... Mais moi je donne tout et on verra bien. je ne me fais pas de soucis. Je verrai au fil de la soirée. Le but c'est avant tout d'en profiter, m'amuser et en faire profiter le public parce qu'on n'a pas toujours la chance de faire Miss France.

Comment ça s'est passé depuis votre élection de Miss Aquitaine ?

Avant le voyage de préparation à l'Ile Maurice, j'ai eu un coach personnel, j'ai du sport et j'ai travaillé aussi le mental. Pour Miss France, il faut avoir beaucoup de mental : supporter les caméras, la photo, les journalistes. Ils sont très sympas, mais il faut savoir quoi répondre, être très professionnelle. On est aussi loin des proches et c'est ça qui est le plus dur pour toutes les Miss. Ma sœur jumelle me manque beaucoup, parce que nous sommes très fusionnelles. On a l'habitude d'être tout le temps ensemble, mais malgré ça je tiens le coup et tant que j'ai des nouvelles tout va bien ! (sourire)

Si vous êtes élue samedi, comment imaginez-vous la suite ?

J'imagine que je serais à Paris, avec un emploi du temps très chargé. Il faudra faire beaucoup de représentation, la Miss France est sollicitée un peu partout en France et c'est un réel plaisir de faire ça. Je suis très déterminée à remporter la couronne pour vivre cette aventure à fond. Je suis quelqu'un de très déterminé, quand je souhaite quelque chose, je donne tout pour l'avoir. Je reste fixée sur mon idée et je ne lâche rien.

Est-ce que vous avez lié des amitiés avec d'autres Miss ?

Oui, je m'entends vraiment avec toute la promotion 2019. Après, c'est vrai que j'ai plus d'affinités avec certaines Miss, parce qu'on reste souvent ensemble et on a des choses en commun. Je suis très proche avec Miss Corse, les Miss Lorraine, Centre Val de Loire et Limousin. On va garder contact entre nous, on va s'inviter dans chaque région. J'ai toujours dis que Miss France, au-delà d'une belle aventure, c'est quand même l'occasion de rencontrer toutes les régions de France et d'apprendre chaque culture. J'ai appris par exemple qu'en Nouvelle-Calédonie on mange des insectes et que c'est très bon.

à lire La Landaise Carla Bonesso élue Miss Aquitaine 2018

Pour suivre l'élection de Miss France et la performance de Carla Bonesso, une soirée est organisée à Dax à la Casa Miguel à partir de 20H45.