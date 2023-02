Landes: la Dame de Brassempouy cherche des mécènes

Dame cherche mécène ! Le site archéologique de Brassempouy en appelle aux amoureux de la Dame à la capuche. Il s'agit en effet d'aider au financement de l'aménagement du site archéologique des grottes du Pape. C'est là que la Dame de Brassempouy a été découverte.

"C'est une façon d'appuyer le développement culturel et touristique des territoires".

Le chantier, débuté à l'automne 2022, coûte plus de 500 000 euros. "On bénéficie d'aides de l'Etat, de la Région, de l'Europe, et du Département", explique Lionel Ducamp, le directeur du site. "C'est un projet dont le coût est important et c'est vrai que tout mécène -qu'il soit particulier ou professionnel- nous intéresse."

Le directeur espère avec cet appel à mécénat récolter 5 à 10 000 euros. "Une goutte d'eau" reconnait Lionel Ducamp "mais c'est toujours un plus pour alléger les finances de notre communauté de communes (Coteaux et Vallées des Luys) qui est une toute petite communauté de communes avec de faibles moyens". Les dons peuvent être défiscalisés.

Le chantier des grottes du Pape sera fini d'ici à quelques semaines. Ce nouveau parcours sera ouvert au public à partir du 8 avril 2023. Et le directeur du site de rappeler que les dons peuvent être défiscalisés. Toutes les infos sont sur le site https://www.prehistoire-brassempouy.fr ou par téléphone 05 58 89 21 73