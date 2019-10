Landes: la palme d'or pour la ludo-médiathèque de Bordères-et-Lamensans

Bordères-et-Lamensans, Landes, France

En 2014, Bordères-et-Lamensans est devenu le premier village à créer une ludo-médiathèque et le second en Aquitaine. Et depuis 5 ans maintenant c'est Claire Gourdon Baillet qui avec sa collègue Lucie Pécaut est la responsable de ce lieu coloré et dynamique. De retour de Paris , elle répond aux questions de France bleu Gascogne.

Des jeux, des livres, des cd de musique et de cinéma, des magazines: on trouve de tout dans la ludo médiathèque © Radio France - Stéphanie Hildenbrandt

France bleu Gascogne: Recevoir ce prix doit-être un honneur?

Claire Gourdon Baillet: C'est un grand honneur puisque comme le qualifiait le directeur de Livres Hebdo, un prix au concours Livres Hebdo c'est comme un prix au Festival de Cannes pour le monde du cinéma.

Vous n'êtes pas bibliothécaire mais animatrice à la base. Est-ce que cela a été un complexe pour vous d'être responsable d'une ludo-médiathèque?

Sur le quotidien, ce n'est pas un complexe du tout parce que je sais faire vivre le lieu. Par contre il y a une culpabilité, une gêne par rapport à tous les grands professionnels de la culture écrite. Je me suis toujours sentie un peu inférieure donc c'est vrai que gagner le prix Livres Hebdo, dont les membres du jury sont quand même des responsables de bibliothèques départementales, es sociologues, des auteurs de roman, c'est une grande satisfaction!

Bordères-et-Lamensans, c'est 360 habitants et vous avez une ludo-médiathèque. N'est-ce pas incongru?

Cette ludo-médiathèque a été un combat de nos élus qui dès le départ en 2002 avaient envie de redynamiser ce village un peu éteint qui pouvait servir un peu de cité dortoir à Mont-de-Marsan. Ils ont souhaité mettre en place un lieu où les gens pouvaient se rencontrer et mieux vivre ensemble. On est à 24 heures d'ouverture par semaine. Ce qui est énorme pour une bibliothèque de notre envergure.

Est-ce que c'est un combat de gérer une ludo-médiathèque dans un petit village?

C'est un combat dans la mesure où on cherche toujours des subventions, de l'argent pour pouvoir mener au bout nos projets. Et les choses qui changent, c'est que les appels à projet sont de plus en plus lourds à rédiger, à faire valider. Mais on y arrive!

Le lieu est-il devenu indispensable au village?

Je pense qu'il est devenu indispensable. C'est là où les ados se retrouvent, c'est là où les familles se retrouvent aussi. Nous avons plus de 350 inscrits, ce qui fait qu'on a un taux d'adhérents actifs à plus de 100%. Ce qui est très rare puisque dans une bibliothèque au niveau national, c'est du 16%. D'ailleurs chaque année, le ministère de la culture toque à la porte de la médiathèque départementale en disant: "il y a un problème sur les statistiques de la commune de Bordères parce que c'est quand même étonnant." Sur l'année, on a environ 6800 visites. Soit 20 fois la population du village!

C'est énorme!

Oui c'est énorme. Au mois d'octobre, on fait le carnaval des monstres dans le lotissement, on a 150 personnes. Sur la nuit Harry Potter, on avait plus de 80 participants. On a dû clore les inscriptions. A la fête du jeu, il y avait 350 personnes dans le parc. Les gens ont besoin de rencontrer, d'avoir un lieu de culture, un lieu neutre où ils peuvent se retrouver.