Seignosse, France

Après un an d'incertitude, c'est la renaissance de la salle des Bourdaines qui a été votée hier, à l'unanimité, par le conseil municipal de Seignosse. Il y a un an, le SIVOM, le syndicat intercommunal qui gérait la salle de 2000 places, a disparu au profit de la MACS, la communauté de commune Maremne Adour Côte Sud. Cette dernière n'avait pas souhaité prendre la suite dans la gestion de la salle. Une guerre politique était née. Les 2 salariés de la salle avaient été licenciés et il était peut-être question de la mort de cette salle de concert en bord de plage.

Finalement, la commune de Seignosse a lancé un appel d'offre cet été pour trouver un repreneur dans le cadre d'une délégation de service public. Ce mardi soir, ce repreneur a été validé et donc officialisé par le Conseil Municipal.

Une programmation plus commerciale

C'est la société Modjo production, seule à avoir candidater, qui va durant 5 ans présider à la destiné de la salle de concert. Modjo production est une société de gestion de salle de spectacle mais aussi organisatrice de festival. C'est elle qui, par exemple, produit le festival Aluna en Ardèche. La société confirme, qu'en terme de programmation musicale, ce sera dans la même veine que ce festival : varié, éclectique, variété. "Un peu plus commercial", dit on à Seignosse que ce qui était fait par les prédécesseurs. Et il n'y aura pas que de la musique, il y aura aussi du théâtre, de l'humour et de la magie. L'ambition de la société, c'est de proposer, d'ici la cinquième année de contrat, 16 spectacles par saison.

L'exemple, pour bien comprendre la philosophie de Modjo Production : cette année le festival ardéchois Aluna arrivait à mélanger sur scène Patrick Bruel, The Chemical Brothers ou le Supreme NTM. Alors pour l'instant rien n'a filtré sur la programmation, ce que l'on sait, c'est que la salle ouvrira en novembre.

L’opposition municipale à Seignosse a voté pour mais émet quand même un regret sur ce délégataire. Selon l'opposition, ce dernier n'a pas prévu d'investir dans des travaux pour rénover la salle. Mais l'important pour le maire de Seignosse, c'était surtout que la gestion de la salle ne coûte rien à la ville. Chaque année Modjo production versera 10 000 euros de loyer à la municipalité,