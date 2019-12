Landes : le festival Musicalarue contraint de changer de date en 2020

Le festival Musicalarue aura lieu les 31 juillet, 1er et 2 août à Luxey (Landes) en 2020, et non plus vers la mi-août, comme cela était la tradition depuis 30 ans. Les artistes Alain Souchon, Angèle, Soprano et -M- sont au programme de cette 31e édition.

La 31e édition du festival Musicalarue aura lieu les 31 juillet, 1er et 2 août 2020 à Luxey (Landes) et les billets coûteront de 16% à 23% plus cher, ont annoncé ce mercredi les organisateurs tout en dévoilant une partie de la programmation.

Pourquoi les dates changent-elles ?

"C'était une question de survie, on abandonne ce fameux 15 août et nos habitudes, mais on n'a pas le choix" assure François Garrain, le président de Musicalarue. Depuis quelques années, les organisateurs ont remarqué que les artistes étaient de moins en moins disponibles au cœur du mois d'août. Le phénomène s'est amplifié. "Si on avait maintenu les dates, on aurait pu organiser un festival, mais sans tête d'affiche, ou alors beaucoup moins de tête d'affiche" explique Bastien Perez, le directeur artistique du festival. Les organisateurs ont donc dû, dans l'urgence, décider de changer de date ces dernières semaines. Mais l'esprit du festival reste le même : "Les dates changent mais Musicalarue ne change pas" promet François Garrain.

Quels tarifs en 2020 ?

Le festival dit devoir faire face à des coûts supplémentaires d'années en années. "On est confronté à une inflation du cachet des artistes et de nouvelles obligations dans le domaine de la sécurité" précise François Garrain. Et comme les collectivités locales ne sont pas prêtes à verser des subventions supplémentaires, les organisateurs ont décidé d'augmenter les tarifs des billets. En 2020, pour une journée, le billet en prévente coûtera 44 euros (au lieu de 38 € en 2019, + 16%). Le pass de deux jours coûte 80 euros (au lieu de 65 €, +23%) et le pass de 3 jours est vendu à 105 euros (au lieu de 90 €, + 16%). La billetterie du festival 2020 est ouverte dès ce mercredi en ligne.

Quels artistes en 2020 ?

Les organisateurs ont dévoilé ce mercredi une première liste de 18 artistes à l'affiche de l'édition 2020. Le chanteur -M-, alias Matthieu Chedid, sera présent le 31 juillet, tout comme Roger Hodgson du groupe Supertramp et de Roméo Elvis. Le 1er août, la chanteuse belge Angèle, icône pop de 2019, sera sur la scène de Musicalarue, ainsi que Philippe Katerine , Louis Chedid et le groupe Les Négresses Vertes. Le dernier jour, le 2 août, Alain Souchon est annoncé, comme Soprano, Oxmo Puccino et La Rue Kétanou.

Listes des artistes dévoilés ce mercredi :

Vendredi 31 juillet

Mathieu Chedid (-M-)

Roger Hodgson de Supertramp

Roméo Elvis

Gaël Faye

Jahneration

La Phaze

Samedi 1er août

Angèle

Philippe Katerine

Les Négresses Vertes

Bon Entendeur

Louis Chedid

Zoufris Maracas Super Combo

Dimanche 2 août

Soprano

Dub Inc

Alain Souchon

Oxmo Puccino

La Rue Kétanou

Bagarre

Les autres artistes, groupes ou compagnies présentes lors de l'édition 2020 seront dévoilés à partir du mois de janvier.