Landes : le festival Musicalarue se déroulera sur 9 jours au lieu de 3 en 2021

Le festival Musicalarue de Luxey durera plus longtemps cet été. Il se déroulera sur 9 jours au lieu de 3 : du mardi 27 juillet au mercredi 4 août 2021. Initialement, le festival de musique aurait dû se dérouler du 30 juillet au 1er août 2021.

Dans le contexte de crise sanitaire, les organisateurs font donc le choix de maintenir le festival mais sur une durée plus longue afin de respecter le protocole sanitaire du ministère de la culture. Cet été, les festivals devront, en effet, respecter une jauge de 500 spectateurs qui devront tous être assis.

La programmation de 2021 reprendra en grande partie celle de 2020 avaient d'ores et déjà annoncé les organisateur le 30 juin dernier sur la page facebook de Musicalarue. On devrait donc pouvoir applaudir Alain Souchon, Philippe Katerine, Angèle ou encore Louis Chedid mais pas son fils M. Lui-aussi était prévu à Luxey pour l'édition 2020 mais il ne pourra pas revenir en 2021. Les organisateurs communiqueront de façon plus concrètes dans les semaines à venir sur la forme que prendra le festival sur le plan artistique et organisationnel.

La billetterie est fermée. Il n'est donc pas encore possible d'acheter ses places. Les échanges ou les remboursements des billets déjà achetés seront possible dès que la billetterie rouvrira.