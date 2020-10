Landes : le programme "automne-hiver" du festival Arte Flamenco

Le Département des Landes a dévoilé ce lundi la programmation d'Arte Flamenco version Covid-19. Le Festival n'a pas pu se tenir en juillet dernier. Le Conseil Départemental a donc imaginé plusieurs rendez-vous cet automne et cet hiver.

A cause de la crise sanitaire, le Conseil Départemental des Landes avait été contraint d'annuler le festival Arte Flamenco, qui devait se tenir comme tous ans en juillet. Mais, dans une volonté de faire vivre le flamenco jusqu'en juillet 2021 et de soutenir les acteurs du spectacle vivant, la collectivité imaginé plusieurs rendez-vous cet automne et cet hiver.

Des stages, expositions, conférences, et des spectacles auront lieu à Mont-de-Marsan, mais aussi Dax, Labouheyre, Soustons, Saint-Vincent-de-Tyrosse, Saint-Pierre-du-Mont.

"En plus du festival de juillet à Mont-de-Marsan, nous avions pour objectif de développer le rayonnement du flamenco sur le territoire landais tout au long de l'année. La crise liée à la Covid-19 va rendre ces rendez-vous visibles plus rapidement" explique Rachel Durquéty, vice-présidente du Conseil Départemental, déléguée à la culture.

La programmation "automne-hiver" d'Arte Flamenco en un coup d'oeil - Département des Landes

Par exemple, des actions initialement prévues en 2020 sont reconduites comme la venue d'Argentina et de Rafaela Carrasco, qui se produiront au Pôle à Saint-Pierre-du-Mont; les 16 et 17 janvier 2021.

Egalement au Pôle de Saint-Pierre-du Mont, Patricia Guerrero sera en résidence de création en novembre 2020 et avril 2021. La chorégraphe rencontrera le public landais le 16 novembre pour la journée internationale du flamenco, au musée Despiau- Wlérick de Mont-de-Marsan, car 2020 marque les 10 ans de l’inscription du flamenco au patrimoine immatériel par l’Unesco.