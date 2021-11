Landes : les dates de l'édition 2022 du festival Musicalarue ont été dévoilées

En 2022, le festival Musicalarue de Luxey aura lieu les 29, 30 et 31 juillet.

Les organisateurs du festival Musicalarue de Luxey (Landes) ont dévoilé ce vendredi 5 novembre les dates de la prochaine édition. En 2022, Musicalarue aura lieu les 29, 30 et 31 juillet. Les noms des artistes présents ne sont pas encore connus. En 2021, en raison de la crise sanitaire, le festival avait duré 9 jours, permettant de limiter les jauges de spectateurs chaque soir. En 2022, le festival revient donc "au format habituel de trois jours" précisent les organisateurs dans un communiqué.

Autre changement : le festival aura lieu fin juillet, et non plus autour du 15 août. Jusqu'en 2019 Musicalarue était organisé à la mi-août mais, comme les artistes étaient devenus moins disponibles en plein mois d'août, la direction du festival avait décidé en 2020 d'avancer le festival de 15 jours, avant finalement de devoir annuler cette édition en raison du contexte sanitaire. C'est ce calendrier, un festival organisé fin juillet, qui a été maintenu pour 2022.

A Luxey, village de 660 habitants, le festival Musicalarue attire en général chaque année autour de 40.000 spectateurs, parfois près de 50.000. L'année 2021 a fait figure d'exception : seulement 19.000 personnes s'étaient rendues au festival, alors que les jauges avaient été réduites en raison du contexte sanitaire.