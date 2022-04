Landes : les fêtes de Campagne marquent le retour des fêtes patronales

Repas, bodega, mang et course landaises lèvres ce samedi matin dans la salle des fêtes de Campagne (Landes), pour l'entrecôtes-frites de 9h du matin. Après deux ans sans "vraies fêtes" patronales, les Campenois et habitants des alentours se retrouvent "comme avant", pour un week-end de bodegas, bandas, manèges, courses landaises et repas. Les fêtes de Campagne sont les premières de la saison dans les Landes.

Le samedi matin 9h, à Campagne, c'est entrecôtes-frites. © Radio France - Manon Claverie

Repas, bodega, manèges et course landaise

"On se retrouve autour d'un bon repas, on se fait quelques bises discrètement, on se serre une bonne paluche ! Cela fait du bien !", se réjouit Bernard, une carafe de rosé posée devant lui dès 9h du matin. "Ah on ne fait pas semblant, on est des professionnels !" s'amuse son ami Christian. "Mais attention : un verre après l'autre ! On est venus à pied, ça va." Certains avaient des yeux endormis après la soirée bodega de la veille, mais hors de question de manquer l'entrecôte-frites du samedi matin. "J'ai amené des amis de La Rochelle, explique Franck. Eh oui, les fêtes de Campagne sont internationales !"

Les manèges également de retour à Campagne. © Radio France - Manon Claverie

Deux fois plus de participants à la soirée d'ouverture qu'avant l'épidémie

Après le repas, à partir de 10h, c'est à Zigo, le clown, d'entrer sur scène. "Ce qui m'a le plus manqué, ce sont les éclats de rire des enfants", indique le Dacquois. "J'ai eu la chance de pouvoir continuer de travailler dans des écoles ou des campings pendant ces deux années de coronavirus, mais _l'aspect familial des fêtes m'a beaucoup manqué_". Il a visiblement manqué à beaucoup de monde puisque, dès vendredi soir, il y avait deux fois plus de participants au repas que les années précédentes, à en croire le président du comité des fêtes, Christophe Loubère. "J'ai dû retourner faire des courses hier, et je vais devoir y repartir aujourd'hui", sourit-il, ravi.

750 personnes sont attendues pour le repas bandas de ce dimanche soir, après la grande course landaise de 16h. En tout, plus de 1 500 repas auront été servis pendant ces premières fêtes patronales de l'année.