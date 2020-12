Landes : les hommages après le décès du musicien Michel Garcia

Clarinettiste, saxophoniste et chef d'orchestre. Michel Garcia est mort brutalement ce dimanche à l'âge de 64 ans. Et depuis, beaucoup d'hommages sur les réseaux sociaux pour saluer la mémoire et le travail de celui qui a dirigé pendant 34 ans l'Harmonie du Cap de Gascogne à Saint-Sever, qui a aussi présidé, de 1998 à 2016, l'Union Musicale des Landes, association qui regroupe l'ensemble des harmonies et des bandas du département. Il a également été responsable pendant plus de 20 ans de l'antenne du Conservatoire des Landes à Saint-Sever.

Michel Garcia était arrivé en 1984 dans les Landes, à Saint-Sever où il d'abord dirigé et enseigné à l'école de musique municipale pendant 30 ans. Il est aussi intervenu à l'école primaire. En 2016, il enseigne la clarinette et le saxophone et se voit confier la direction des orchestres juniors. Au sein de l'Union Musicale des Landes, Michel Garcia a fait un travail important de mutualisation des moyens et des connaissances, en organisant aussi des stages pour les jeunes.

"Sa disparition est un choc. Il fait partie de ses musiciens qu'on trouvait super et qui faisait l'unanimité. Dévoué, bienveillant.. sans jugement négatif, il savait se mettre en retrait au profit de l'intérêt général" réagit Alain Bonte, le directeur du Conservatoire.