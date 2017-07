Landes : Les montois sont prêts pour la Madeleine

Les fêtes de la Madeleine commencent mercredi, on attend comme chaque année des centaines de milliers de personnes dans les rues montoises. D'ailleurs, on peut déjà apercevoir quelques foulards bleus des années précédentes sur place. Certains habitants sont impatients que la fête commence.

Ce mardi, au marché de Mont-de-Marsan, on peut déjà apercevoir quelques foulards bleus, plusieurs montois sont impatients et sortent avec, autour du cou. Toute leur panoplie du festayre est déjà prête, le t-shirt , le pantalon blanc ainsi que le foulard bleu. Liem et sa famille habitent Mont de Marsan depuis deux ans, ils portent déjà les foulards avant le début de La Madeleine. C'est l'occasion pour eux de se mettre dans l'ambiance des fêtes. "Pour l'instant, on porte juste le foulard. C'est le premier signe pour dire que La Madeleine approche et qu'on est dans l'ambiance"

"Ma valise est pleine de vêtements bleus et blancs"

Yoline est montoise mais elle ne vit plus à Mont-de-Marsan depuis longtemps. Aujourd'hui, elle partage sa vie entre le Mexique et Saint-Jean-de Luz , mais même loin de sa ville natale, elle revient tous les ans pour les fêtes de La Madeleine. C'est l'occasion pour cette retraitée de revoir ses copines, de manger la bonne nourriture landaise et surtout de faire la fête, en bleu et blanc évidemment. " Tous mes vêtements sont dans une valise spécialement réservée pour La Madeleine, je ne les utilise pas au Mexique et avant les fêtes, j'en essaye quelques uns pour voir si ils me vont toujours" .

Les fêtes de La Madeleine débutent ce mercredi, avec une animation des bandas à partir de 11h30 et derrière, la remise des clés de la ville à la jeunesse montoise par le nouveau maire, Charles Dayot, devant l'hôtel de ville de Mont-de-Marsan. Il va vivre ses premières fêtes en tant que maire.