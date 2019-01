Landes : Marcel et son Orchestre se rajoute à la liste des artistes du 30e festival Musicalarue

Luxey, France

Une nouveau nom a été dévoilé ce mardi soir par les organisateurs du festival Musicalarue, à Luxey, dans les Landes. Il s'agit du groupe originaire de Boulogne-sur-Mer, dans le Pas-de-Calais : Marcel et son Orchestre rejoint la programmation et fait son grand retour, après cinq ans d'absence. Le groupe de rock festif aux accents punks et ska qui mêle chansons revendicatives et politiques ("Si ça rapporte", "Ramdam réclame", "Blasphème"…) et textes festifs ("Arrête ton crin-crin", "Ma sœur", "La grosse madame"…). Le groupe arbore sur scène des costumes et fripes dans l'esprit du Carnaval de Dunkerque, sera sur scène le vendredi 16 août.

Pour ses 30 ans, le festival de la Haute-Lande met la barre très haut avec Patrick Bruel, le rappeur Orelsan (trois victoires de la musique en 2018), Patti Smith, Trois cafés Gourmands, Boulevard des Airs... mais aussi le groupe de frangins et frangines les Ogres de Barback ou encore Marcel Amont, Ska P, Caravan Palace, Hocus Pocus ou encore Skip the Use...

Musicalarue, 30ème édition, ce sera du 15 au 17 août prochain à Luxey !