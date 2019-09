Landes : plus de 30.000 personnes attendues à Ousse-Suzan pour la foire de la Saint-Michel

Ce dimanche c'est la Saint-Michel... et dans les Landes c'est surtout le jour de la traditionnelle foire d'Ousse-Suzan. La foire remonte au moyen-âge. Cette année plus de 30.000 personnes sont attendues. France Bleu Gascogne y sera aussi dès 7h avec notamment Laurent Hervé et Jérôme Destuhaut.

Ousse-Suzan, France

C'est une tradition qui remonte au moyen-âge. Chaque 29 septembre, jour de la Saint Michel, est synonyme de la foire d'Ousse-Suzan. Cette petite commune de 250 habitants près de Morcenx attire des centaines d'exposants et plus de 20.000 visiteurs, la population est multipliée par 100.

Les organisateurs s'attendent même à encore plus de monde cette année, jusqu'à 30.000 personnes étant donné qu'il fait grand beau et que la Saint-Michel tombe un dimanche. Un peu plus de 420 exposants seront répartis sur les huit hectares de forêt.

Un village dans le village

Les exposants étaient 600 il y a 20 ans. Mais il faut dire qu'au fil des décennies, ils ont changé. Les stands de gastronomie et de restauration locales ont remplacé le bétail et les outils agricoles. En revanche, les exposants viennent toujours des quatre coins de la France. L'emplacement coûte entre 8 et 15 euros le mètre, ce qui rapporte chaque année environ 30.000 euros au comité de foire.

Une organisation qui devient plus chère chaque année notamment pour financer la sécurité. D'ailleurs, pour la deuxième année consécutive, le site sera équipé de caméras de vidéosurveillance.

France Bleu Gascogne sera en direct de la foire de la Saint-Michel à Ousse-Suzan à partir de 7h ce dimanche et jusqu'à 12h. Sur place, vous pourrez retrouver Laurent Hervé, Jérôme Destruhaut et Régine, notre experte jardinage.