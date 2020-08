Landes : retour dans les années 1950 le temps de l'élection Miss Pin-Up 2020

À la fin, il n'en restera qu'une. Ce sera peut-être Virginie, alias Lysi Jane. Cette maman de 36 ans sera la seule représentante des Landes pour ce concours de Miss Pin-Up Nouvelle-Aquitaine 2020.

Une passion de longue date

Ce plaisir, Lysi Jane le découvre à l'adolescence en allant chez sa grand-mère. Née en 1931, cette dernière a grandi et vécu dans ces années liées à l'univers pin-up aujourd'hui. Une grand-mère toujours très féminine et soignée, source d'inspiration pour sa petite-fille. "J'ai très vite été fascinée par cet univers. Je lui demande encore des conseils. Cela nous rend encore plus proches. Ma pin-up, c'était le surnom que donnait mon grand-père à ma grand-mère se souvient Virginie. Plus qu'une mode, c'est un état d'esprit. Je suis comme ça tous les jours. La pin-up c'est une femme qui effectivement s'habille vintage mais un petit plus poussée, qui à mon goût est un peu plus extravertie et qui attire plus le regard forcément."

Une passion dévorante, Virginie ne compte plus ses paires de chaussures et ses tenues d'un autre temps. Au contraire, elle est inlassablement à la recherche de vêtements authentiques. Tout ça prend de la place, au grand dam de son mari et de ses trois enfants. Mais gare à la faute de goût. Il ne faut pas tout mélanger rappelle-t-elle : " selon l'époque, il n y avait pas les mêmes teintes de rouge à lèvres ou de vernis que l'on peut trouver actuellement." Traduction : n'habillez-vous pas à la mode années 30 avec un rouge à lèvres seulement présent dans les années 50 !

De la coiffure au vernis en passant par le sac à main, chaque détail compte pour Virginie. - Yves Guillenstonia

Un concours ouvert à tous

Seule obligation pour participer au concours : avoir 18 ans. Sinon, chaque femme à sa chance, ce qui plaît à Lysi Jane. "Ce n'est pas un concours de beauté. N'importe quelle femme, ronde, mince, grande, petite, peut être une pin-up. Il n' y a pas de critères physiques."

Au programme de cette soirée-repas au cabaret de Mézos, deux présentations. Une en tenue de journée, l'autre en tenue de soirée. Lysi Jane garde la surprise sur sa composition, mais il y a fort à parier que la couleur sera au rendez-vous. Puis chaque candidate devra, tour à tour, assurer un show de deux minutes avant le vote du jury.

La gagnante aura bien sûr droit à sa couronne et son écharpe et défendra les couleurs de la Nouvelle-Aquitaine lors de l'élection nationale en octobre.