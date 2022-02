Landes : Saint-Sever dévoile le programme des Fêtes de la Saint-Jean avec deux corridas

Deux corridas exceptionnelles sont organisées les 25 et 26 juin pour le retour des Fêtes de la Saint-Jean à Saint-Sever

"Sous réserve de l'évolution sanitaire", la ville de Saint-Sever (Landes) annonce ce vendredi 18 février le retour des Fêtes de la Saint-Jean du 24 au 28 juin 2022. Un rendez-vous qui n'a pas eu lieu depuis l'été 2019 avec les mesures sanitaire. Alors pour l'occasion, la commune Landaise annonce la tenue de "deux événements taurins exceptionnels les 25 et 26 juin".

Une première dans son histoire

À la suite à l'Assemblée général de l'Association des Fêtes de Saint-Sever, la commune dévoile ce lundi les grandes lignes de son programme pour les festivités 2022. Pour l'occasion, du 90e anniversaire de la construction des arènes Henri Capdeville, on découvre que pour la première fois de son histoire, Saint-Sever organise deux corridas exceptionnelles le même week-end, à savoir le samedi 25 et le dimanche 26 juin 2022 à 18 heures. Cette année signe également le 50e anniversaire du premier défi de toreros français. "Pour l’occasion, plusieurs grandes personnalités dont les noms seront prochainement dévoilés, seront présentes dans les arènes de Saint-Sever…"

Demandez le programme !

Vendredi 24 juin : course des trottinettes, Trail de la Saint-Jean, concert, cavalcade, remise des clés à la Classe 2024 à la fin de la cavalcade, feu de la Saint-Jean et puis un bal.

Samedi 25 juin : marché et comice agricole à Morlanne, ferme pédagogique, concours de ballotines, entrecôte-frites, corrida à 18 h, apéro-tapas, bal Parallèlement : journée des enfants avec encierro à 12 h 12, bataille de confettis, spectacle et goûter.

Dimanche 26 juin : fiesta campera, concours de pêche, messe et concert de l'Harmonie du Cap de Gascogne et bandas, cavalcade, corrida à 18 h , et la journée se termine avec un concert.

Lundi 27 juin : repas des anciens servi par les élus et les jeunes de la Classe, course des trottinettes, course des cuisinières avec les Classes 2022, 2023, 2024, repas de l'Association des Fêtes avec concert, avant d'assister à un feu d'artifices.

Mardi 28 juin : repas de la course landaise, concours landais

Cette année est exceptionnelle pour la ville de Saint-Sever puisqu'il y aura deux corridas dans le même week-end © Radio France - Pierre-Albert Blain

Il y a la volonté de retrouver de vrais fêtes

Une nouvelle qui met en joie le maire de la commune landaise après deux années consécutives d'annulation. "Ce qui a déclenché l'officialisation, c'est à la fois une forte attente de la jeunesse, mais aussi une énergie dans la ville qui a envie de passer à autre chose, d'oublier les soucis, d'avoir la perspective de se retrouver, de festoyer, de se rencontrer. C'est aussi très important pour les métiers de la bouche. C'est plus de la moitié du CA des cafetiers de la ville, c'est aussi très important pour un tissu associatif, qui engrange des recette. Donc si nous voulons faire des fêtes au mois de juin, il fallait les préparer dès le mois de juin et on y travaille", explique Arnaud Tauzin, le maire de Saint-Sauver.