Landes : une vidéo dans les arènes de Vieux-Boucau fait le buzz

Une vidéo tournée le 22 août dernier, dans les arènes de Vieux-Boucau fait le buzz en ce moment sur les réseaux sociaux, avec près de 22 millions de vues et plus de 270.000 partages sur Facebook. Cette vidéo fait le tour de la planète.

Pendant 3 minutes 30, on voit deux groupes de personnes en train de faire la chenille, en rampant face à une vache. Dès que l'animal avance, les participants s'arrêtent et la vache ne les attaque pas. La chenille est l'un des jeux taurins traditionnels des fêtes de l'été dans le Sud-Ouest.

Une vidéo vue jusqu'au Japon et au Brésil

L'auteur de la vidéo, Paul Capéra, ne s'attendait pas à un tel succès : "J'ai vu des correspondants Japonais, qui m'ont posé des questions en anglais... Des Australiens... J'ai deux ou trois personnes du Brésil qui se sont aussi adressées à moi."

Un succès inattendu, à commencer pour le propriétaire de la vache. Jean-Louis Deyris, le célèbre ganadère, reconnaît que Camélia est à part, _"sa découverte est venue à Nogaro, lors des jeux taurins de la fête patronale, elle projetait des gars, mais ne les touchait pas. Elle les enjambe, les renifle mais jamais un mouvement de corne."_Et pourtant, cette vache est d'origine espagnole, pas comme une camarguaise, qui est plus joueuse.

Aujourd'hui, Camélia est demandée partout, comme Ibiza, la Corne d'Or, est demandée dans toutes les courses landaises. "Aujourd'hui, elle fait le buzz, parce que la tauromachie est un peu décriée et de voir qu'une fille ou une sœur de taureau de corrida a cet esprit là dans l'arène, c'est à dire qu'elle est beaucoup moins agressive, ça fait le buzz", explique le spécialiste de la course landaise sur France Bleu Gascogne, Didier Goeytes "et puis c'est avec cette vache qu'un jeune a réussi à faire un selfie à Saint-Vincent-de-Tyrosse, la vache posait presque pour la photo".