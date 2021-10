Landivy : la LAN’divy organise des tournois de jeux vidéos pour sa 3e édition

La LAN'divy est un événement pour les fans de jeux vidéos mais pas que ! Ce samedi 16 et dimanche 17 octobre, l'association SurviveBox organise deux jours de tournois de jeux vidéos et de démonstrations pour tout public.

25 joueurs sont attendus tout le week-end du 16 et 17 octobre à la salle polyvalente de Landivy pour des tournois de jeux vidéos avec éliminations et lots. L'événement est organisé pour la troisième fois par l'association SurviveBox, créée en 2015 dans le but de mettre en place un tel événement consacré aux jeux vidéos.

Des animations pour les visiteurs sont également prévues : rétro-gaming et découverte du monde de l'e-sport. Des stands avec des consoles et des ordinateurs sont également en libre service et gratuit. Cette année, la LAN'divy se dote également d'un stand de réalité virtuelle.

Gratuit pour les visiteurs. Pass sanitaire obligatoire. Détails sur le site de la LAN'divy.