Langeais : le château s'adapte face à l'épidémie

En ce début de vacances scolaires, le château de Langeais s'attend à recevoir de nombreux visiteurs, petits et grands. Mais pour pouvoir accueillir tout le monde, il a dû s'adapter aux contraintes sanitaires. Masques obligatoires, nombre de personnes réduit par pièces et désinfection constante sont devenus la norme. De plus, les visites guidées en intérieur ont été supprimées pour éviter les regroupements dans des couloirs et escaliers souvent étroits.

Pour Amélie Delaunay, médiatrice culturel, la décision s'imposait : "Vu l'agencement du château, on ne peut pas bloquer des pièces car cela amènerait des rassemblements. On propose donc des présentations extérieures et au début de la visite, on remet un livret très détaillé". Un document complet qui détaille les pièces et le mobilier. Pour Marie-Yvonne, venue visiter le château avec des amis, cela ne remplace tout de même pas un vrai guide : "C'est sûr que c'est moins vivant, moins interactif. Mais ce livret est tout de même très utile".

Un atelier sur l'art du tissage pour les vacances de la Toussaint

En revanche, les activités extérieurs comme l’échafaudage et la cabane perchée sont toujours accessibles, à condition de respecter les consignes affichées. Amélie Delaunay : "Le masque est évidemment obligatoire. Il y a des possibilités de croisement dans ces structures, donc on essaye d'être vigilant". Pas de quoi gêner la matinée de Philippe et sa famille : "C'est un peu gênant mais on s'habitue facilement. Les enfants sont contents donc tout va bien".

Au pied du grand échafaudage, des panneaux rappellent les consignes en vigueur. © Radio France - Ariel Ponsot

Enfin, bonne nouvelle, le château a eu l'autorisation pour organiser un atelier autour de l'art du tissage pendant les vacances de la Toussaint. Cet atelier proposera de comprendre comment sont fait les tapisseries et d'apprendre à tisser. Les visiteurs pourront même repartir avec leurs ouvrages à la fin de l'activité. Ces ateliers sont disponibles sur réservation, du 20 au 29 octobre, du mardi au jeudi inclus.