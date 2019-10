Langon : le multiplexe a ouvert ses portes

Après 7 ans de procédures juridiques et de contretemps, le multiplexe de Langon a ouvert ses portes ce mercredi. Son directeur est persuadé que la salle va très vite trouver son public.

Langon, France

La fréquentation était timide ce mercredi matin à l'ouverture des portes. Mais cela n'empêchait pas le directeur du nouveau cinéma de Langon Fabien Gaüzère d'avoir le sourire. "Langon est une ville en devenir, qui n'est qu'à 40 minutes de Bordeaux, et je suis persuadé qu'ici, tout va très vite se développer" assure-t-il. C'est d'ailleurs le pari fait par le groupe Grand Ecran, qui possède déjà 11 cinémas dans le Sud Ouest, en ayant investi 7 millions d'euros pour ce multiplexe.

Plus besoin d'aller à Bordeaux

Avec 6 salles, 170 séances par semaine, et une ouverture tous les jours de l'année, le cinéma vient répondre, surtout en cette période de vacances, à une attente que partageaient de nombreux langonnais. "Jusqu'à maintenant, on était obligés d'aller sur Bordeaux ou Villenave d'Ornon, là ça va nous changer la vie!" s'exclame Bernadette, qui tenait à venir pour ce premier jour d'ouverture. "Et puis pour se garer, c'est bien mieux que dans le centre ville" rajoute son mari Michel.

Les impressions des premiers spectateurs Copier

Une salle 3D et un programme d'animations

L'une des 6 salles sera en mesure de projeter des films en 3D. Le directeur Fabien Gaüzère assure également que des avants premières et des soirées événements seront régulièrement organisées : par exemple le concert en live de Mylène Farmer le 7 novembre à 20 heures ou la soirée spéciale Zombieland ce vendredi à 20 heures (deux films diffusés pour 10 euros).

Le directeur Fabien Gaüzère persuadé du rapide succès de ce multiplexe Copier

Programmation des films et horaires sur grandecran-langon.fr