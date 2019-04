[VIDEO] Langue basque : France Bleu se trouvait aussi à la Korrika

La course-relais en faveur de la langue basque a parcouru tout le Pays Basque nord le 7 et le 8 avril, nuit et jour. Avec des dizaines de milliers d'autres coureurs, France Bleu Pays Basque (Urdin Euskal Herri Irratia) a apporté son soutien à la transmission de l'euskara.

France Bleu Pays Basque - Urdin Euskal Herri Irratia a couru la korrika à Bayonne et Ascain

Bayonne, France

La 21e Korrika est partie de Gares (Puente la Reina) en Navarre, le 4 avril. Elle parcourra les sept provinces du Pays Basque jusqu'au dimanche 14 avril pour s'achever à Vitoria-Gasteiz. Une course pour la langue basque courue, jour et nuit, non stop. Elle a passé la frontière sous la neige à Roncevaux, dans la nuit du 6 au 7 avril.

Le dimanche à Bayonne, France Bleu Pays Basque a couru son kilomètre avec EiTB (Euskal Irrati Telebista), nos confrères du service public d'information de la communauté autonome d'Euskadi. Merci à EiTB de nous avoir fourni les images ci-dessous.

Le service public en euskara

La Korrika a vécu des moments intenses en pleine nuit en Soule et en Amikuze, mais aussi pour sa première incursion à Boucau : le témoin a traversé l’Adour à bord d'une trainière traditionnelle, celle des filles du LAT (Lapurdiko Traineru Taldea)

Où se trouve la Korrika ?

Pour savoir où se situe la course pour la langue basque rendez vous sur ce lien.

Azkaineko kilometroa

Urdin Euskal Herri Irratia Azkainen - Olivier Iglesias

Astelehen goizean Urdin Euskal Herri Irratiak bere kilometroa lasterka egin du Azkainen ere. Goizeko 8.00tan izanez parada baliatu du irratiak zuzenean biziarazteko gertakaria. Parada baliatu du Ttotte Dargi zuzendariak jakinarazteko iraileko sartzetik gero, euskara gehiago izanen dela antenan: eguerdiko Xexili Foix eta Jokin Etxeberriako euskarazko emankizuna arratsetan ere errepikatua izanen da.

