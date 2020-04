Langue bretonne : la prochaine Redadeg aura lieu du 21 au 29 mai 2021

Initialement prévue en mai prochain, la Redadeg, la course pour le breton aura finalement lieu du 21 au 29 mai 2021. Les écoles Diwan et des projets liés à la langue bretonne seront financés par les bénéfices récoltés. Ceux qui avaient déjà acheté un kilomètre peuvent le conserver.

Ampellaet eo bet ar Redadeg 2020, sañset e oa da vezañ dalc'het e miz Mae er bloaz-mañ met a-benn ar fin e vo dalc'het etre an 21 hag an 29 a viz Mae 2021, abalamour d'ar c'horonaviruz. Kengret, sportel, sevenadurel, bevet a-stroll ha gant plijadur eo spered ar Redadeg evit ar brezhoneg. Tremenet e vez dre 5 departamant Breizh abaoe 2008 bep eil bloaz.

Abalamour d'ar C'hovid-19 neuze e vo redet an daou vil kilometr a-benn ur bloaz. Embann a ra aozerien ar Redadeg, "goude bezañ kaozeet gant an dud a youl-vat, aozerien al loc'hañ e Karaez hag an degouezh e Gwengamp en deus divizet Kuzul-merañ ar Redadeg e vefe redet Redadeg 2020 etre an 21 hag an 29 a viz Mae 2021." Ar pal kentañ zo "degas ar skoazell prometet da raktresoù 2020 ha da rouedad ar skolioù Diwan."

1220 kilometr a chom da werzhañ a-raok fin ar bloavezh 2020

Prometiñ a ra an aozrien e vo lidet ar Redadeg a zeu "war an ton bras". "Pedet e vez ar re o deus prenet o c'hilometr da virout anezho evit ma vefe redet ganto e miz Mae 2021. Evit ar re n'o deus ket graet c'hoazh e c'hellont mirout/prenañ o c'hilometr enlinenn war internet." 1220 kilometr a zo c'hoazh en gwerzh.

Penaos e vo aozet an darvoud ha peseurt dibaboù a zo bet kemeret gant an aozerien ? Pep tra 'vo displeget deoc'h amañ gant Katell Chantreau, ken-brezidantez ar Redadeg.