Lans-en-Vercors : les vacanciers profitent du beau temps malgré le manque de neige

Lans-en-Vercors, France

Pas de pistes ? Pas de problème. Les vacanciers n'avaient pas besoin de neige ce 25 décembre pour profiter de la montagne à Lans-en-Vercors. Et c'est tant mieux, car le soleil de ces derniers jours a suffisamment fait remonter la limite pluie/neige pour que 16 pistes soient fermées sur les 26 existantes.

le long des pistes, de gros éclats de terre, révélés par le manque de neige © Radio France - Nicolas Joly

La luge : le hors-piste des enfants

L'avantage de la luge, c'est qu'il suffit d'un léger voile de neige pour pouvoir dévaler les pentes. C'est pour cela que Hakim et ses filles ne sont pas déçus par le manque de poudreuse."Je suis venu pour mes enfants. On est contents d'être là _avec le soleil c'est la classe !_", lance le papa, en surveillant sa petite, qui enchaîne les descentes.

Neige ou pas, la luge reste le sport favori des petits, qui peuvent profiter des pistes en toutes circonstances © Radio France - Nicolas Joly

Se dépenser après les fêtes

Rares sont les skieurs venus arpenter les pentes de Lans-en-Vercors de 25 décembre © Radio France - Nicolas Joly

Toutes celles et ceux qui sont gravi la montagne pour profiter des espaces de Lans-en-Vercors ont en commun d'avoir fêté noël comme il se doit. "On a bien dîné hier avec un bon chapon avec de la purée de champignons, du foie gras et du saumon fumé", se rappelle Sophie, venue se promener avec son fils Alexandre. Un peu de sport leur fait du bien, même si les seules pistes ouvertes sont vertes et bleues. "Ma famille skie à côté donc ce n'est pas trop mal", dit-elle en souriant.