Lara Gautier, Miss Côte d'Azur, reçoit la médaille d'honneur de la région

Pour sa première sortie publique depuis l'élection de Miss France 2021, Lara Gautier, Miss Côte d'Azur et deuxième dauphine du concours, a reçu ce jeudi à Marseille la médaille d'honneur de la région Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur, en compagnie de sa collègue Miss Provence, April Benayoum, première dauphine du concours.

Le président de la région, Renaud Muselier, a souhaité remettre cette décoration aux deux Miss "pour saluer leur parcours exceptionnel." "Elles seront les ambassadrices de notre région tout au long de l'année pour mettre notre territoire et défendre son image partout en France et dans le monde", a ajouté le président de la Région.

"Je suis sur un petit nuage", Lara Gautier, miss Côte d'Azur

"J'ai le sentiment d'avoir accompli de belles choses", a quant à elle déclaré notre Miss à France Bleu ce jeudi. "C'est la reconnaissance de la région dans laquelle je suis née, donc ça représente beaucoup pour moi. Je vais garder cette médaille précieusement avec mes écharpes. Je me sens honorée, c'est en quelque sorte un couronnement dans ma propre région."

Lara Gautier est également revenu sur le concours et sur sa troisième place : "Je n'ai pas de regret à avoir. Je me sens chanceuse d'avoir accédé au top 5, et encore plus au top 3 ! Au fil de la soirée, j'ai compris que je m'étais peut-être sous-estimée. Je réalise que j'ai fait de belles choses pour en arriver là. Je suis allée au bout de mes rêves !"