Axut ! C'est le nom du collectif qui vient de voir le jour à Larceveau. Son but : développer la création théâtrale en langue basque. Une première pièce intitulée "Zazpi Senideko" est présentée cette semaine.

Larceveau-Arros-Cibits, France

Créer un véritable élan artistique et voir plus de basque sur les planches. Voilà l'objectif que se donne le collectif "Axut!", terme utilisé en basque pour désigner un défi que l'on va relever. A l'origine de cette idée, les frères Ximun et Manex Fuchs, tous deux membres de la compagnie Le Petit théâtre de pain. Jusqu'à présent, les deux acteurs ont déjà travaillé sur des projets en euskara, mais "c'était à chaque fois une parenthèse de notre travail" explique Ximun Fuchs.

"Plutôt que de rester dans les cahiers de doléances, agir" - Ximun Fuchs Copier

Lartzabaldar antzezleak ohartu dira, nahiz eta ideiak eta baliabideak hor izan, diru mailan euskarazko sorkuntzak beti guttiago lagunduak direla. Proiektu hori abiapuntu berri bat bezala ikusi nahi dute. Euskaraz sortu, euskaraz bizi eta eragin, eta orain arte egin duten bezala beti askatasun osoz.

"Euskaraz sortzen dugunean, beti badugu 3 aldiz diru guttiago" - Manex Fuchs Copier

"Zazpi senideko" se penche sur le thème de la fratrie © Radio France - Andde Irosbehere

Le collectif va présenter cette semaine sa première pièce, intitulée "Zazpi Senideko", mise en scène par Ander Lipus. Sur scène, les deux frères Ximun et Manex, de la musique en direct, des images projetées et 7 fragments de vie, sur le thème de la fratrie. Bi anaiak bere harremen intimotik abiatu dira anaitasun edo senidetasun harremanei buruz gogoeta baten ekartzeko. Nola harreman horrek segitzen ote du anai edo arreba urrun, eri, edo desagertua delarik ? 7 ixtorio azkar eta hunkigarri, Fuchs anaiek indarrarekin kondatzen dituztenak.

"Zazpi senideko" obraren errepika orokorra Copier

Première représentations de "Zazpi Senideko" les 8 et 9 mars à Larceveau, salle Larre Zabal, 20h30. Une tournée d'une douzaine de dates est programmée par la suite.