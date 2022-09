Larnas : un parc de loisirs écolo au milieu de la forêt

L'investissement est important : un million et demi d'euros. Pourtant les deux fondateurs Kevin et Max ont débuté l'aventure il y a sept ans sans un sou en poche ou presque. Ils ont fini par rassembler 100 000 € même pas 10% du budget total. Mais ils croyaient à leur projet. avec une force de persuasion hors du commun, ils sont parvenus à convaincre le maire de la commune de leur vendre une parcellee

Un labyrinthe en trois dimensions

Le labyrinthe en trois dimensions © Radio France - Pierre-Jean Pluvy

Kevin a découvert le concept en Nouvelle-Zélande. On entre dans ce labyrinthe en grimpant au sommet de la tour centrale. quatre toboggans vous emmènent dans le labyrinthe. L'objectif n'est pas d'en sortir mais de rejoindre une des tours de la même couleur que votre toboggan. Et ça peut durer longtemps. On peut aussi en sortir facilement en retournant sur la tour centrale pour les plus petits.

Autre originalité : les panneaux en bois du labyrinthe sont en partie décorés par des oeuvres d'art, des graphes avec illusion d'optique comme ce requin juste peint que l'on dirait enfermé dans son aquarium.

Un des dessins du labyrinthe © Radio France - Pierre-Jean Pluvy

On passe devant de drôles de miroirs.

Les miroirs du labyrinthe © Radio France - Pierre-Jean Pluvy

On trouve aussi dans ce parc un circuit de kart à pédales, des paniers de baskets, des slacklines, ces câbles tendus sur lesquels ont marche comme un funambule ou encore un accrobranche.

L'accrobranche du parc Mad Maze © Radio France - Pierre-Jean Pluvy

Un coût d'un million et demi

L'investissement est important : un million et demi d'euros. Pourtant les deux fondateurs Kevin et Max ont débuté l'aventure il y a sept ans sans un sou en poche ou presque. Ils ont fini par rassembler 100 000 € même pas 10% du budget total. Mais ils croyaient à leur projet. avec une force de persuasion hors du commun, ils sont parvenus à convaincre le maire de la commune de leur vendre une parcelle et surtout des banquiers qui les ont suivis.

Kevin et Max ont encore beaucoup d'idées : par exemple accueillir des artistes en résidence pour enrichir le parc et y associer les enfants des écoles.