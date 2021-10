Laruns : retour de la foire au fromage sous la pluie

Après une année sans foire au Fromage à Laruns à cause du covid, la revoici cette année. Et les amateurs de fromage sont venus nombreux pour voir à qui allait être remis les prix des meilleurs fromages d'été et d'hiver de l'année.

Après une année sans foire au fromage à Laruns à cause du covid... La revoici cette année ! Et même si la pluie était au rendez-vous, les consommateurs sont venus nombreux, à se bousculer sous leurs parapluies pour être au plus près des stands, et pour voir être remis les prix des meilleurs fromages d'été et d'hiver de l'année. Avec le covid, la fête n'avait pas lieu dans le centre-ville de Laruns comme d'habitude, mais à l'espace 2015 à l'entrée de la commune.

46 participants au concours

Le président de la foire, Christophe Guédot était ravi de l'affluence : "on a eu 46 participants au concours, c'est comme les éditions précédentes". Les gagnants de cette année sont : Jean-Noël Castaing pour les fromages d'hiver, et André Chaon pour les fromages d'estive.