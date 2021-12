Lascaux 3 à Liège : une inauguration à la lueur du feu de camp pour respecter le protocole sanitaire

"On est passé entre les mailles du filet", souffle Fernand Collin, le directeur du Préhistomuseum de Flémalle, près de Liège. Son musée ouvre l'exposition itinérante Lascaux 3 en réalité virtuelle ce weekend, l'inauguration a lieu ce vendredi soir, et les équipes ont dû attendre le midi même pour savoir si les nouvelles restrictions annoncées par le gouvernement belge obligerait à fermer le musée ou réduire la jauge de l'exposition.

L'entrée de l'expostion Lascaux Expérience à Liège. © Radio France - Marc Bertrand

Il n'en sera rien. Tout au plus, les nouvelles restrictions pourraient interdire l'accueil d'enfants en activités extrascolaires, ce qui représente tout de même 1500 visites par mois. Les autorités belges ont aussi avancé de 10 jours, ce qui pourrait avoir "un effet positif comme négatif, puisqu'il va bien falloir occuper les enfants" et le Préhistomuseum propose énormément d'activités ludiques pour les petits, ajoute Fernand Collin.

Inauguration devant un feu de camp en extérieur

Reste l'inauguration officielle ce vendredi soir, en présence des ministres wallons de la Culture et du Tourisme. Les réceptions en intérieur de plus de 200 personnes sont interdites en Belgique, elle sera donc organisée en extérieur, sous une tonnelle. Et comme il fait très froid à Liège, des feux de camp seront allumés pendant la cérémonie.