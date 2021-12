Lascaux 3 en Belgique : au marché de Noël de Liège, un traiteur de Dordogne vend déjà son foie gras

L'exposition itinérante sur la grotte de Lascaux ouvre ce weekend à Liège après presque deux ans sans tourner autour du monde à cause de la pandémie. Sur le marché de Noël de la ville, l'un des plus gros d'Europe, un Périgourdin qui vend du foie gras ne doute pas du succès de l'expo.

Le stand de Patrick Chaval est juste en dessous de l'immense grande roue du marché de Noël de Liège, en Belgique. Au milieu des guirlandes et des stands de vin chaud, la pancarte annonce : "Foie gras du Périgord". Et vu le monde qui déguste devant sur les petites tables en bois, la Belgique est un bon choix de destination 2021 pour l'exposition itinérante Lascaux 3. L'exposition, qui fait visiter la grotte numérisée avec un casque de réalité virtuelle, est inaugurée ce vendredi au Préhistomuseum de Liège : "Les Belges connaissent le Périgord, et ils connaissent la grotte de Lascaux, on leur en a parlé à l'école", assure le commerçant.

Cela fait 18 ans que le traiteur de Calès dans le Bergeracois vient chaque hiver à Liège, l'un des plus grands villages de Noël d'Europe avec 2,5 millions de visiteurs par an : "Ca représente 20% de mon chiffre d'affaires annuel", dit le traiteur qui travaille pourtant aussi sur le salon de l'Agriculture à Paris.

Le marché de Noël de Liège. © Radio France - Marc Bertrand

Un groupe de grands blonds en doudoune mange leur coupelles de foie gras debout, dans une assiette en carton, le verre à la main : Peters, Lars, et Mikkel, ils arrivent de Maastricht : "On vient chaque année ici, pour le foie gras, il est exceptionnel", dit Peters dans un français hésitant. Le foie gras est périgourdin, évidemment.

C'est la fausse grotte, la vraie a fermé c'est bien ça ?

Michel et Daniel à la table à côté, des wallons, nous ont entendu parler de la Dordogne. Et ça leur parle : "On est allés dans le Périgord il y a une vingtaine d'années pour visiter. On a été à Lascaux. C'est la fausse grotte, la vraie a fermé c'est bien ça ?", demande le monsieur. Le couple va aller visiter L'exposition itinérante à Liège, c'est l'occasion, ça rappellera des souvenirs.

Les nouvelles restrictions sanitaires inquiètent

Mais le musée s'inquiète à cause de la flambée des cas de coronavirus, qui pourrait pousser le gouvernement à prendre de nouvelles restrictions sanitaires. Le Préhistomuseum attendait au départ entre 30 000 et 60 000 visiteurs, mais il faut pour cela que les musées restent ouverts et que les gens n'aient pas peur d'y venir. Le côté virtuel de l'exposition est un atout : les visiteurs seront en groupes de 25, chacun seul avec son casque, ce qui permet de respecter la distanciation sociale.

Sur le marché de Noël, Patrick Chaval est beaucoup moins optimiste pour son chiffre de l'hiver. Avec le pass sanitaire obligatoire à l'entrée et la peur du virus, les allées sont bien vides sur le marché de Noël où d'habitude les passants doivent jouer des épaules pour se payer un vin chaud. Il a embauché huit personnes pour les 40 jours du marché, sur trois stands différents.