Lascaux en 3D : avec la réalité virtuelle, l'exposition internationale devient plus légère et plus complète

Après Lascaux 2, l'expo internationale Lascaux 3, Lascaux 4, voici Lascaux 3D Expérience ! Comme pour l'exposition internationale, Lascaux a été mis en boite et va faire le tour du monde, mais cette fois la visite se fait en réalité virtuelle. "Au lieu de transporter à l'autre bout du monde 37 tonnes de matériel et des panneaux monumentaux qui demandent une semaine de montage", raconte Olivier Retout, le chef du projet, "on va simplement transporter des fichiers beaucoup plus légers et des casques autonomes qui permettront aux visiteurs de se promener dans la totalité de la grotte. Ils seront tous seuls, et ça aura un effet beaucoup plus fort."

On va proposer une visite dans la totalité de la grotte, y compris la galerie des Félins, que personne ne peut voir puisqu'elle est même pas reconduite à Lascaux 4.

Si les fac-similés ont disparu, le reste de l'exposition sera bien du voyage selon Olivier Retout : "On peut garder tous les autres modules, c'est à dire que le contenu scientifique, tant d'un point de vue qualitatif que quantitatif sera exactement le même et donc les visiteurs pourront apprendre de la même façon des tas de choses sur Lascaux, la totalité de ce qu'on sait sur Lascaux."

300 000 euros d'investissement

La Sémitour, qui gère les sites publics du département, a signé une convention avec le Prehistomuseum de Liège, où se tiendra la première mondiale en décembre prochain. Pour la suite, rien n'est acté, les musées, pour beaucoup fermés à cause de la crise sanitaire, se montrant prudents avant de signer des engagements. "C'est déjà en quelque sorte un exploit d'avoir obtenu une première destination pour 2021", poursuit le responsable du projet. "Sans trop dévoiler, on a déjà de très bons contacts avec Casablanca, qui prendrait l'expo Lascaux 3D-Expérience en septembre 2022 jusqu'en décembre 2022."

Cette nouvelle version de l'exposition internationale a coûté environ 300 000 euros, soit dix fois moins que les trois millions d'euros de Lascaux 3.