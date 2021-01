Lascaux : les scolaires peuvent découvrir gratuitement la grotte lors d'une visite virtuelle en 3D

Le conseil départemental de la Dordogne offre la possibilité aux élèves du département de visiter gratuitement Lascaux IV. Le Centre international de l'art pariétal est actuellement fermé à cause des mesures sanitaires.

Le Centre international de l'art pariétal à Montignac qui abrite la reproduction de la grotte de Lascaux, sera de nouveau visible par les élèves du département de la Dordogne. Le Conseil départemental propose gratuitement une visite virtuelle en 3 D à tous les élèves de maternel, primaire et collège de Dordogne. Cette visite réalisée en accord avec la Sémitour, gestionnaire du site, permettra également de rentrer au coeur des ateliers de fabrication des fac-similés. Les visites gratuites de Lascaux IV pour les élèves périgourdins ont été mises en place à l'automne 2019. Elles ont du être arrêtées, comme toutes les autres visites, à cause de la fermeture du site dans le cadre du protocole sanitaires.

Visites en 3 D via un logiciel avec un guide

Ces visites virtuelles se font via le logiciel zoom, sur une durée de 1h30 à 1h45. Selon le département, il s'agit d'un "procédé interactif qui permet un véritable dialogue entre le médiateur culturel chargé de la visite et les élèves et enseignants qui peuvent poser des questions." La réservation préalable est obligatoire. Les enseignants doivent se rapprocher de leur chef d'établissement. Lors des vacances scolaires de fin d'années, ce type de visite virtuelle ( payante) avait été proposé au grand public.