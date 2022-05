Lassay-les-Châteaux choisie comme décor pour le tournage d'un film

Des équipes belges et canadiennes ont passé 5 jours à Lassay-les-Châteaux, pour peaufiner le tournage de leur film. Les décors médiévaux ont su convaincre les réalisateur et producteur de traverser l'Atlantique.

Il a régné un grand bazar dans la cour du château de Lassay-les-Châteaux ces derniers jours. Sur place, des équipes belges et canadiennes ont installé tout leur matériel pour terminer le tournage de "La Bataille de Farador", une œuvre fantastique et comique, où des geeks se retrouvent projetés dans leurs propres jeux. "Il nous fallait un décor médiéval", confie Marc Biron, le coproducteur, sous le charme de la Mayenne.

Un grand succès

Parce qu'effectivement, le Bois-Thibault et le château de Lassay ont tous les deux eu leur petit effet sur l'équipe canadienne, qui ne regrette pas une seule seconde d'avoir traversé l'Atlantique pour rejoindre la Mayenne. "C'est magnifique ! Depuis le Canada, on cherchait un château médiéval avec une stature. Et quand on est tombé sur Lassay avec ses 8 tours et sa cour intérieure, on était woaw", se réjouit Marc Biron, qui a également adoré Bois-Thibault où des scènes en intérieur ont été tournées.

Les caméras ont cohabité avec le château. © Radio France - Arthur Blanc

Une engouement qui touche forcément la propriétaire Cécilia de Montalembert, très discrète dans un petit coin, mais qui n'en loupe pas une miette. "Ça a l'air d'être un grand désordre, mais en fait tout le monde est à sa place et sait ce qu'il fait. J'espère que le film aura du succès au Canada comme ça, beaucoup de Canadiens pourront venir visiter." Elle peut donc compter pour ça sur Marc Biron, qui compte également obtenir le droit de diffusion en France, en plus de l'Amérique du Nord. La date de sortie est prévue à 2023.