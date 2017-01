VIDÉO - La station ardéchoise de la Croix de Bauzon ouvre ce samedi

La station de la Croix de Bauzon (Ardèche) ouvre une partie de son domaine ce samedi 14 Janvier. Une ouverture rendue possible grâce à l'enneigement artificiel.

Des investissements importants

A partir de samedi matin, cinq pistes de ski alpin seront ouvertes sur les onze que compte la station. Et c'est grâce aux investissement d'Espace Montagne Ardèche, le syndicat mixte propriétaire de la station de la Croix de Bauzon que cette ouverture est possible. Les canons à neige ont pu produire suffisamment de neige et la nouvelle dameuse très performante permet une neige très agréable à skier.

La station de la Croix de Bauzon vue depuis le sommet de la piste de Grande Draille © Radio France - Pierre-Jean Pluvy

Les derniers tests

Il reste à faire les derniers tests. Tout le monde est prêt pour l'ouverture. La station de la Croix de Bauzon emploie vingt saisonniers et trois permanents, mais entraine aussi des emplois indirects sur le secteur de la montagne ardéchoise. L'auberge du Bez reste ouverte toute l'année et emploie du personnel pendant les vacances de Février.

La zone des Farfadets, un espace pour les débutants © Radio France - Pierre-Jean Pluvy

Une économie bien rodée

La nouvelle zone des Farfadets pour les débutants permet une hausse de la fréquentation. la station de ski est même certaines années à l'équilibre financier, un exploit pour une structure de ce type. Il faut dire qu'ici la station est propriétaire de l'ensemble des installations et notamment du magasin de location des skis. Il rapporte à lui seul 40% du chiffre d'affaire.