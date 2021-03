Laure Calamy, césar de la meilleure actrice : "une folle soirée, j'ai dû recevoir 400 SMS de félicitations"

Laure Calamy était l'invitée de l'émission "Côté culture, comptez sur nous !", ce mardi à 9h10 sur France Bleu Orléans. La comédienne orléanaise est actuellement dans le Var, où elle participe au tournage du film "L'origine du mal", de Sébastien Marnier. Elle y joue le rôle de Stéphane, une ouvrière qui tente de renouer avec son père inconnu (et riche), interprété par Jacques Weber.

Laure Calamy, avec l'âne qui joue dans "Antoinette dans les Cévennes", au festival d'Angoulême, en août 2020 © Maxppp - Maxppp

L'orléanaise, révélée pour son rôle dans la série "Dix pour cent", a accepté, malgré cet emploi du temps très chargé, d'accorder quelques instants à Sébastien Doucet, pour France Bleu Orléans : Laure Calamy livre ses premiers mots depuis son César de la meilleure actrice, reçu dans la soirée du vendredi 12 mars, pour son rôle dans "Antoinette dans les Cévennes", de Caroline Vignal (700.000 entrées en 2020, malgré les fermetures de cinémas pour cause de Covid-19).

Une soirée un peu folle"

"Il est digéré, il est mâché [rires]. Ecoutez, en fait, c'était un peu étrange ! En fait, je suis en tournage actuellement à côté de Hyères, dans le Sud de la France, et donc ils ont changé le plan de travail pour que je puisse aller à la cérémonie. Donc voilà, je suis arrivé, j'ai vécu cette soirée un peu folle. Et puis après, je n'ai même pas eu le temps de répondre à toutes les interviews. Parce qu'il fallait que je reparte en voiture directement pour tourner le lendemain [dès 9h]. Après, direct dans la voiture !"

400 SMS de félicitations après la soirée des Césars !

Cette nuit-là, Laure Calamy reçoit "beaucoup de messages de félicitations, 350, peut-être 400", après ce César, "le plus improbable" étant celui de Francis Kuntz, de Groland, qui lui écrit "bravo, merdeuse !"

En direct à la télévision (sur Canal +), l'orléanaise raconte ses premières émotions, vécues au cinéma des Carmes, qui s'appelait alors "Le Martroi" et au CDN, le Centre dramatique d'Orléans. Laure Calamy dit alors qu'elle "repense à ceux qu'on appelait des fous au sortir de la Seconde Guerre mondiale, qui ont décidé de créer la décentralisation, qui ont décidé de créer des théâtres dans les provinces pour que l'accès à l'art ne soit pas uniquement parisien"

On voit défiler sa vie d'artiste"

A ce sujet, Laure Calamy explique : "d'abord, recevoir un prix comme ça, c'est un peu comme une petite mort, on voit sa vie défiler, sa vie d'artiste en tout cas. D'un coup, j'ai repensé à comment j'ai pu affirmer mon désir en découvrant par exemple au cinéma des Carmes, "Les ailes du désir" [de Wim Wenders], les films de Capra, parfois des vieux films qui repassaient, et c'est comme ça que j'ai commencer à ce désir de création."

Elle découvre le CDN d'Orléans grâce au collège

La comédienne avait joué en 2002 dans "Au monde, comme n'y étant pas", par Olivier Py, au Centre Dramatique national d'Orléans. Elle se souvient, aujourd'hui, de sa découverte du CDN : "quand j'étais au collège, j'avais vu une première pièce, une création, car on nous avait emmené au CDN, et j'avais vu "Le baladin du monde occidental", une pièce qui m'avait beaucoup marquée. J'avais noté les noms des acteurs et du coup, après, quand j'étais parti à Paris, j'avais essayé d'aller revoir ces acteurs dans d'autres pièces. Et tout ça me faisait rêver...."

Laure Calamy poursuit : "j'ai pu avoir accès à tout ça et j'ai tenu à faire ce remerciement", lors de la soirée des Césars. "Quand on voyage, on voit bien : il y a des pays où rien n'est proposé et c'est très dommageable pour l'âme humaine". L'accès à la culture, "c'est essentiel pour moi".

Laure Calamy, défenseure des services publics

Au-delà de la défense du monde culturel, Laure Calamy tient à mettre en avant les services publics en général : "mes parents ont travaillé dans l'hôpital public [à Orléans]. Donc, c'est évidemment quelque chose qu'on peut prolonger pour parler des hôpitaux, pour parler de la SNCF : on a le plus gros réseau ferroviaire au monde qui a été construit. Ce sont des richesses très particulières à la France, qu'on est en train de détruire depuis des années. Voilà, c'était très important de parler de ça !"

Soutien aux occupations de lieux culturels

Alors, évidemment, Laure Calamy apporte "tout son soutien" aux intermittents du spectacle et salariés de la culture, qui occupent depuis le 12 mars le théâtre d'Orléans, pour réclamer la prolongatio de leurs droits ou encore la réouverture des lieux culturels en France. "Malheureusement, je ne suis pas là, mais je suis en lien avec Laurent Papot, l'un des acteurs qui occupent le CDN. Je les soutiens et dès que je pourrais, j'essaierai de me rendre physiquement soit à l'Odéon à Paris, soit au CDN à Orléans".