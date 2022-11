Lauréats du festival du livre gourmand à Périgueux : plus que des recettes mises à l'honneur

C'était le moment phare de cette soirée d'ouverture du festival du livre gourmand à Périgueux (Dordogne) ce vendredi 18 novembre 2022 : la remise des prix. Le président d'honneur du salon, le chef triplement étoilé régis Marcon, a décerné La Mazille à Pierre Coulon pour son livre Le bon savoir du fromage (éditions First). Les enfants ont quant à eux couronné du prix Madame Tartine Marie-Laure Tombini pour son ouvrage Mes ateliers cookies (éditions Mango).

Pierre Coulon, ancien éleveur nantais, a ouvert en 2017 une micro-fromagerie et crémerie dans un quartier populaire et très citadin de Paris, celui de la Goutte d'Or. "Ce n'est pas qu'un livre où il y a de la cuisine", avance l'auteur de 37 ans en référence à son ouvrage Le bon savoir du fromage.

Quand on mange beaucoup d'une chose, il faut quand même se renseigner sur la manière dont s'est fait. Les français sont chauvins et ne se méfient et ne défendent peut-être pas assez les vrais filières qui sont respectueuses des animaux et des hommes et des femmes qui le fabriquent. Les gens sont un peu déconnectés de la manière dont sont élevées les vaches, les chèvres, les brebis. C'est pour cela que je voulais faire un livre un peu plus vaste et rappeler ce patrimoine que nous avons à défendre.