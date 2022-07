Laurent Burgoa à Aymeric Caron : "Qu'il s'occupe des rats sur la ville de Paris. Et nous laisse nos taureaux"

Laurent Burgoa était l'invité de France Bleu Gard-Lozère ce lundi matin. Le sénateur LR du Gard demande un soutien total de l’Etat en renforçant notamment les moyens financiers des collectivités concernées par l’aléa feu. Il en a profité, aussi, pour réagir à une proposition de loi qui est en préparation dans les rangs de la Nupes et qui pourrait être déposée par Aymeric Caron, député Nupes de la 18e circonscription de Paris : le journaliste, ex-chroniqueur de Laurent Ruquier, Aymeric Caron, désormais connu pour son combat pour la cause animale; a dévoilé une réunion de travail en vue d'une proposition de loi pour interdire la corrida. "C'est un coup médiatique de ce monsieur, répond Laurent Burgoa. C'est un député de Paris. Qu'il s'occupe des rats sur la ville de Paris. Et qu'il nous laisse nos taureaux dans le sud de la France"

"Je lui dirai, avec un verbe souvent employé depuis quelques mois : qu'il ne nous emm.. pas ! Qu'il nous laisse vivre en paix" Laurent Burgoa, sénateur LR du Gard, sur France Bleu Gard Lozère