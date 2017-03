Laurent Gaudé présidera la foire du livre de Brive 2017

Les organisateurs de la foire du livre de Brive, qui aura lieu du 10 au 12 novembre 2017, annonce ce vendredi que Laurent Gaudé présidera la 36e édition.

C'est l'auteur lauréat du prix Goncourt en 2004, pour Le soleil des Scorta, qui présidera la foire du livre de Brive du 10 au 12 novembre 2017 ! Les organisateurs de la 36e édition viennent en effet de révéler, ce vendredi après-midi, que la présidence sera confiée à Laurent Gaudé, âgé de 45 ans. Il succède à Daniel Pennac comme président de la foire du livre.

"Son regard sur le monde et la littérature suscitera la curiosité"

"J'ai souhaité qu’un écrivain de la nouvelle génération vienne pour la première fois à la Foire du livre de Brive et participe de tout son talent d’écrivain, de poète, d’homme de théâtre et de scénariste au programme de la manifestation" explique Frédéric Soulier, maire de Brive, par communiqué. "Laurent Gaudé est un homme engagé : son regard sur le monde et la littérature suscitera la curiosité et fera le bonheur de ses lecteurs qui, on le sait, sont très nombreux. Beaucoup d’autres le découvriront. Avec sa venue à Brive, la Foire du livre contribue, une nouvelle fois, à faire entendre la voix et les mots des écrivains et des artistes. Ils sont dans un monde à la recherche de nouveaux repères plus qu’essentiels" conclut l'édile. En 2016, la foire du livre a encore battu un record de vente en dépassant les 705.000€.