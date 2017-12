Laurent Gerra en spectacle à Boulazac en décembre 2018

L'imitateur Laurent Gerra est de retour en Dordogne avec son nouveau spectacle. Il sera de passage au Palio de Boulazac en décembre 2018.

Deux ans après son passage au Palio de Boulazac, Laurent Gerra annonce son retour en Dordogne. L'imitateur préféré des Français viendra présenter son nouveau spectacle le mercredi 12 décembre à 20h. Ce nouveau show baptisé "Sans modération" célébrera les 50 ans de l'humoriste. Accompagné par six musiciens, Laurent Gerra reviendra sur l'actualité de ces cinq dernières décennies et revisitera certains de ses sketches les plus conus.

Les réservations sont déjà ouvertes. Les places sont à réserver au Palio, sur Internet et dans les points de vente habituels. Tarifs : de 49 à 69 euros.