« Les vacances s’ouvrent et les conditions sont idéales, tous les amoureux de la glisse seront ravis » se réjouit Laurent Reynaud, délégué général des Domaines Skiables de France. Alors que ces dernières années, la neige s’était parfois fait désirer, elle est même « en avance » cette saison, grâce notamment aux récents épisodes de froid. « On espère conserver de telles conditions tout l’hiver » a-t-il ajouté.

Sur les pistes sécurisées, vous pouvez consommer sans modération"

Appelant à la « vigilance » concernant le hors-piste et la pratique de la randonnée, il l’assure, sur les pistes ouvertes et sécurisées, « vous pouvez consommer sans modération ».

Interrogé sur l’écart de compétitivité qui existe entre les stations de moyennes montagnes et celles de haute altitude, le délégué général de la chambre professionnelle des exploitants de remontées mécaniques et domaines skiables de France, estime que ces dernières « ont pas mal réduit l’écart par rapport aux grandes stations. »

Le coût des installations impacte le prix des forfaits

Au sujet du prix des forfaits, qui atteignent parfois 60 euros le journée, Laurent Reynaud l’explique par le coût des installations : « on réinvestit 300 millions d’euros chaque année pour de nouveaux équipements. Il faut donc les rentabiliser par les forfaits. » Il a également rappelé que « toutes les gammes de stations sont proposées, on n'est pas obligé d’aller dans les plus grandes » et a pris la défense des stations françaises en les comparant avec celles des voisins européens : « il faut bien savoir que si vous allez en Italie ou en Suisse, vous payerez plus cher votre forfait qu’en France. »