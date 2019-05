Laurent Voulzy en concert le 12 juin à la Cathédrale de Laval

Laval, France

Le chanteur est actuellement en tournée dans toute la France et ça se passe dans les églises. Lors de son passage à la Cathédrale de Laval, Laurent Voulzy sera accompagné de deux musiciens. Prix de la place : à partir de 39 euros.

Sur son site, l'artiste explique : "j’aime aller dans les églises et les cathédrales, surtout quand il y a peu de monde, ou même personne, dans ce silence habité, où les bruits de l’extérieur qu’on entend parfois semblent irréels. On franchit le porche, et on est hors du temps , entre ciel et terre. Plantés là, au milieu des villes et des villages parfois depuis des siècles, l’église est un vaisseau spatial,. Y jouer, et y chanter est un bonheur, et le lieu n’est pas neutre, car ses murs, voûtes, vitraux, piliers nous imposent leur Résonance, et sont des partenaires avec qui il faut compter".

Au début des années 80, il avait créé la chanson "Mayenne" qui raconte un chagrin d'amour.